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Глава МВД Ниязбеков проверил готовность милиции к туристическому сезону

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 июня 2021 года на территории старого аэропорта города Чолпон-Ата прошел гарнизонный развод личного состава органов внутренних дел Иссык-Кульской области. В мероприятии приняли участия министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, Полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, начальник УВД Иссык-Кульской области Канат Джумагазиев, члены народной дружины, представители общественности и СМИ.

Во исполнение "Плана мероприятий по подготовке и проведению летнего туристического сезона 2021 года" министерство внутренних дел Кыргызской Республики и его территориальные подразделения проводят на местах ряд организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и общественного порядка граждан в летний туристический период 2021 года.

В ходе гарнизонного развода министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков отметил следующее:

Главной целью сегодняшнего гарнизонного развода является обеспечение общественного порядка, предупреждение преступности и обеспечение безопасности дорожного движения на всей территории страны в период летнего туристического сезона.

В этой связи, поручаю всем органам внутренних дел в период туристического сезона работать в двух основных направлениях.

Первое: необходимо на должном уровне организовать охрану общественного порядка в общественных местах, на улицах, в местах отдыха и оздоровления, уделять особое внимание прафилактике преступлений, недопущению вовлечения местных и иностранных граждан в криминальную среду.

Второе: наряду с охраной общественного порядка поручаю организовать усиленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасности дорожного движения, а также тесное взаимодействие с местными органами власти, соответствующими государственными органами, с целью создания гражданам безопасных условий.

Кто бы ни был, будь то граждане нашей страны или гости из-за рубежа, все равны перед законом. Сотрудники, задействованные в обеспечении общественного порядка, должны проводить профилактическую работу в целях безопасности участников дорожного движения, беспечность и халатность граждан могут стать причиной различных несчастных случаев по пути следования или во время отдыха. Нет ничего ценного чем здоровье и жизнь. Жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности от дорожно-транспортных происшествий так же, как и во время "войны". Пассажиры должны знать, что в первую очередь за него отвечает водитель и он несет ответственность за них. Мы должны напомнить каждому из них, что здоровье и жизнь каждого гражданина в их руках, их ждут дома близкие люди. Просить их чтобы сбавляли скорость, соблюдали правила дорожного движения. Напоминаю, что Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения несет прямую ответственность за все это, и требую проведения комплексных мероприятий в этом направлении совместно с общественностью, совместно со средствами массовой информации в круглосуточном режиме.

Еще раз напоминаю, что руководство областных, городских управлений внутренних дел, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД и пресс-службы должны регулярно проводить разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения, среди водителей, среди отдыхающих по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.

Поручаю всему руководящему составу органов внутренних дел на республиканском уровне осуществлять на местах сервисное обслуживание всех граждан, нуждающихся в помощи в период туристического сезона, совместно с соответствующими местными органами власти, службами чрезвычайных ситуаций, проводить мероприятия по созданию благоприятных и безопасных условий для населения.

Согласно данным мирового туризма, подавляющее большинство отдыхающих, избегая возможности заражения коронавирусом, желают проводить больше времени на берегах озер и рек, в горах и в красивых местах природы.

В целях предотвращения различного рода нападений на отдыхающих, несчастных случаев, утоплений детей или исчезновения людей, крайне важно, чтобы сотрудники, обеспечивающие общественный порядок работали на местах эффективно и круглосуточно.

Следственно-оперативные группы в сельских, городских, районных, областных управлениях будут работать в усиленном режиме в местах отдыха, в специально выделенных участках, а "Передвижные приемные пункты милиции" будут оказывать населению и гражданам, прибывающим из-за рубежа, качественные сервисные услуги на местах.

В целях создания благоприятных условий для граждан, нуждающихся в помощи, а также для туристов, приезжающих на отдых из-за рубежа, необходимо создать условия для получения первой помощи с использованием рекламных объявлений.

Все руководители и их подчиненные должны относиться к гражданам вежливо и культурно, и постараться решить любую проблему граждан быстро и оперативно.

Наши граждане, а также приезжие из-за рубежа, в первую очередь обращают внимание на обслуживание, и, на основании этого делают соответствующие выводы.

Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны устанавливать высокие стандарты обслуживания в отношениях с гражданами, а также строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и не допускать нарушений среди сотрудников правоохранительных органов.

В то же время не соответствующее поведение, такое как высокомерие, халатность, чуждые функциям сотрудников милиции, должны строго наказываться, если такие факты имели место. Потому что нам нужно показывать гражданам новые уровни и модели качественного обслуживания.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы несем ответственность за обеспечение безопасности людей в туристический сезон. Я глубоко верю, что вы сможете достигнуть все цели, четко выполнив поставленные задачи. Желаю успехов в работе во благо народа и страны " – сказал Улан Ниязбеков.

В настоящее время соответствующими службами МВД Кыргызской Республики подготовлены информационные материалы. Буклеты и стикеры содержат информацию о телефонах доверия силовых структур КР и экстренной помощи, работающих в круглосуточном режиме. Также в них размещена выписка из Кодекса о нарушении за правонарушения на территории республики, расписаны права туристов и полномочия госорганов с указанием их контактных данных. Подготовливаются информационные банеры. Данные баннеры устанавливаются в местах въезда иностранных туристов и гостей на территорию Кыргызской Республики.

В целях обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан издано распоряжение МВД КР. Согласно распоряжению в летний туристический период на территории курортно-оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения общественный порядок будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел и члены народной дружины.

В целях координации деятельности и эффективного использования сил и средств, задействованных в охране общественного порядка и безопасности граждан в летний туристический период, на базе ПОМ Бостери Иссык-Кульского района создан временный оперативный штаб.

Сотрудники милиции несут круглосуточную службу для оперативного реагирования на жалобы граждан и оказания им помощи в случае необходимости. Во время летнего туристического сезона на берегу озера организуются наряды милиции с учетом предложений руководителей курортно-оздоровительных учреждений Иссык-Кульской области.

Для безопасности туристов на дорогах, улицах, в общественных местах страны, а также в зонах отдыха разработаны маршруты и дислокации отдельных постов сотрудников ГУОБДД МВД КР.

В летний туристический сезон с водителями общественного транспорта и маршрутных такси, перевозящих иностранных граждан, гостей на детские курорты, будут проводится разъяснительные работы по соблюдению ПДД.

В целях обеспечения безопасности движения по маршрутам Кордай (Казахстан) - Бишкек, аэропорт Манас - Бишкек, Северная объездная дорога - Бишкек, Бишкек-Балыкчи-Чолпон-Ата-Каракол, Ош-Бишкек, Ош-Чон Алай, Ош-Баткен, Бишкек-Торугарт будут установлены согласно дислокации мобильные посты ГУОБДД МВД.

В летний туристический сезон на автодорогах "Бишкек-Нарын-Торугарт", "Балыкчи-Чолпон-Ата-Каракол", "Бишкек-Ош", "Төө Ашуу" работает круглосуточный пост Главного управления безопасности дорожного движения МВД.

Кроме этого, будут дежурить скорая помощь совместно с МЧС по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.

В целях поддержания правопорядка, предотвращения противоправных действий среди личного состава в летний туристический сезон будут организованы патрули из числа офицерского состава УВД Иссык-Кульской области.

Ежедневно среди личного состава органов внутренних дел проходят инструктажи по вопросам соблюдения служебной дисциплины и вежливого обращения к гражданам, в том числе и иностранным туристам.

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/402274
Теги:
МВД, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль
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