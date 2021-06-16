В России возрос спрос на учителей русского языка как иностранного

Российская столица нуждается в гораздо большем количестве учителей русского языка как иностранного. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявила ректор Государственный институт русского языка имени Пушкина (ГИРЯП) Маргарита Русецкая.

По ее словам, проблема преподавания русского как иностранного обостряется в стране с каждым годом. С учетом этой потребности ГИРЯП предлагает все новые свои разработки.

Ими сегодня, отмечает Маргарита Русецкая, активно пользуются иностранцы, изучающие русский язык, в них нуждаются соотечественники, проживающие за рубежом, стремящиеся, чтобы их дети сохранили владение русским языком на хорошем уровне. Кроме того, такие разработки востребованы и в отечественных учебных заведениях, где среди учеников много приезжих из других стран.

Институтом также разработан сайт "Русский язык для наших детей", где школьники могут учиться в игровой форме. Продолжением этой работы может стать дополнительный раздел на площадке Московской электронной школы.

Подготовка преподавателей русского языка как иностранного положительно скажется на качестве миграционной политики в российской столице, эти специалисты необходимы городу, уверена ректор Института имени Пушкина.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом. Доклад по исполнению распоряжения должен быть представлен до 15 июля текущего года.

Этой темы российский лидер коснулся и на одном из недавних совещаний с членами правительства. "По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - подчеркнул глава государства.