Сегодня в Бишкеке начнется подача горячей воды потребителям

Сегодня, 17 июня, в Бишкеке начнется подача горячей воды потребителям.

По данным ОАО "Бишкектеплосеть", накануне было начато заполнение магистральных и разводящих сетей.

С 17 мая по 17 июня был проведен профилактический ремонт и гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей.

ОАО "Бишкектеплосеть" просит горожан при возобновлении подачи горячей воды из тепловых сетей, проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения "перетоков", нарушающих горячее водоснабжение, отключить свои водонагревательные баки перекрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов необходимо обращаться по телефонам:

Центр поддержки потребителей: (0312) 61-11-69, 1980, ( 0557) 611166, (0777) 61-11-66, (0701) 61-11-66.

Диспетчерская служба: 56-85-58;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 36-57-19, 30-07-67;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 51-06-22, 21-74-06.