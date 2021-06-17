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Сегодня в Бишкеке начнется подача горячей воды потребителям

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 июня, в Бишкеке начнется подача горячей воды потребителям.

По данным ОАО "Бишкектеплосеть", накануне было начато заполнение магистральных и разводящих сетей.

С 17 мая по 17 июня был проведен профилактический ремонт и гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей.

ОАО "Бишкектеплосеть" просит горожан при возобновлении подачи горячей воды из тепловых сетей, проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения "перетоков", нарушающих горячее водоснабжение, отключить свои водонагревательные баки перекрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов необходимо обращаться по телефонам:

Центр поддержки потребителей: (0312) 61-11-69, 1980, ( 0557) 611166, (0777) 61-11-66, (0701) 61-11-66.

Диспетчерская служба: 56-85-58;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 36-57-19, 30-07-67;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 51-06-22, 21-74-06.


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URL: https://www.vb.kg/402299
Теги:
Бишкекводоканал, вода, водоснабжение, Бишкек, Кыргызстан
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