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"Готов уйти в отставку!". Марипов ответил на критику депутатов ЖК

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- Оксана Гут
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Готов уйти в отставку! Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию заявил председатель Кабинета министров Улукбек Марипов.

Так глава Кабмина отреагировал на критику депутатов по проблемам фермеров, в том числе дефицита поливной воды.

Марипов отметил, что согласен с критикой, но со своей стороны делает все возможное для разрешения ситуации с поливной водой, вопрос находится под его личным конторлем.

"Если проблема во мне - я готов уйти. Я, работая днем и ночью, тоже не получаю удовольствия от работы. Я согласен с критикой, да, есть проблемы. Вы требуете денег на капитальные вложения, но их нет. Воды нет. Проблемы нужно решать вместе. От того, что мы обвиняем друг друга, меняем премьер-министров, ситуация не меняется", - высказался Улукбек Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/402325
Теги:
вода, отставка, правительство, сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Улукбек Марипов, Минсельхоз
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