Фестиваль польских фильмов "Висла" пройдет в Бишкеке в четвертый раз

Новинки кино за последние два года от известных и отмеченных наградами режиссеров, а также талантливых дебютантов, покажут в Доме кино имени Чингиза Айтматова в Бишкеке 24-27 июня. Вход на все показы бесплатный.

Фильм режиссера Мацея Пепшицы "Икар. Легенда Метека Коша", основанный на биографии пианиста Мечислава Коша, трагически погибшего в возрасте 29 лет. Это рассказ о жизни блестящего джазового пианиста, аранжировщика и композитора представляет историю выдающегося человека, который, несмотря на уготованные судьбой препятствия, добился успеха и мирового признания.

В "Как можно дальше отсюда" Петра Домалевского зрители увидят историю девушки Оли, которая самостоятельно отправляется в неизвестную ей страну – Ирландию.

Также на фестивале можно будет увидеть полнометражный дебют первого польского аниматора Мариуша Вильчиньского "Убей это и покинь город". Спасаясь от отчаяния после потери близких, главный герой скрывается в безопасной стране воспоминаний, где время остановилось, а все его близкие живы.

Магда и Мацек, герои фильма "Interior" Марека Лехкого – двое тридцатипятилетних, ищущих свое место в мире. Она - реализовавшаяся в профессии и уверенная в себе женщина. Он - литературный пример жертвы капитализма, беглец, который переворачивает свою жизнь с ног на голову. И пусть они, казалось бы, совершенно разные, их объединяет одно – место, в котором они живут.

Организаторы фестиваля надеются, что будет интересен зрителям и документальный фильм "Кит из Лорино" Мацея Цуске. Это история о людях, живущих в одном из самых суровых и труднодоступных мест на земле - Чукотском полуострове. Холодная зима там длится десять месяцев, а когда земля Лорино прогревается солнцем, китобои отправляются на охоту. Происходит столкновение двух миров, которые при каждой встрече приближаются к краю существования.

В программу будет также включен блок короткометражных фильмов "НА ЛОДЗИ ПО ВИСЛЕ" студентов Киношколы в Лодзи.

Полное описание фильмов и программа доступны на сайте: http://www.festiwalwisla.pl/kirgistan/2021a/main