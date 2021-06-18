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Таланты из Кыргызстана отправятся на фольклориаду в Уфу

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- Евгений Денисенко
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Шестая Всемирная фольклориада пройдет 3-10 июля в Башкортостане. Кыргызстан на ней представит вокально-хореографический ансамбль "Адис".

"Культура Кыргызстана многие века формировалась под воздействием кочевой жизни, на неё оказали влияние древние традиции и обычаи разных народов, проживающих на территории государства. Ее красоту, самобытность и уникальность на VI Всемирной фольклориаде представит вокально-хореографический ансамбль "Адис". Оригинальное, яркое творчество коллектива завоевывает любовь зрителей не только у себя на родине, но и за рубежом", - заявили в оргкомитете фольклориады.

Этот коллектив, созданный на базе хореографического отделения Детской школы искусств № 4 Бишкека, включает более 200 участников. В их числе - учителя, лучшие ученики и выпускники данного учебного заведения, в репертуаре - кыргызские народные и современные танцы. "Адис" неоднократно становился лауреатом различных международных творческих форумов, таких, как фестиваль тюркоязычных стран в Турции, международный детский фестиваль "Дети Мира во Франции", всемирная фольклориада в Мексике, международный фестиваль национальных культур "Берҙәмлек" в том же Башкортостане.

Фольклориаду называют "своеобразной международной олимпиадой фольклорного творчества". Это, говорится на ее сайте, фестиваль, в котором фольклорные коллективы стран и регионов тесно взаимодействуют между собой посредством музыки, танца, декоративного искусства и ремесел, народных игр и традиций. Организатором выступает Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства (CIOFF), аккредитованный партнер ЮНЕСКО. Ранее такая фольклориада проходила в Нидерландах, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике

На сей раз столица Башкортостана город Уфа примет танцевальные, фольклорные коллективы, национальные ансамбли, представителей культурных ассоциаций и молодежных культурных центров из почти пятидесяти стран, в общей сложности - около двух тысяч участников.

В программе – многочисленные концерты, конференция CIOFF по культуре, костюмированное шествие участников, которое завершится масштабным хороводом, собравшим представителей более 200 национальностей. В числе гостей, которые тоже выступят, - народная артистка РФ Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня", певица Манижа, сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица со своим оркестром и другие.


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URL: https://www.vb.kg/402378
Теги:
Россия, фестиваль, культура, Кыргызстан
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