Сверчки вместо мяса: в Кыргызстане появилась ферма с "поющими" насекомыми

Сверчковая ферма работает в пригороде Бишкека уже около года. Здесь прыгающих прямокрылых разводят в промышленных масштабах. Из них делают особенную, протеиновую, муку. Также из них готовят закуски к пиву, обжаривая насекомых в кипящем масле вместе с ароматными специями.

Зачем содержать такое производство? Все просто: подразделение ООН по продовольственной безопасности давно уже бьет тревогу и предупреждает о том, что к 2050 году жители нашей планеты столкнутся с проблемой острой нехватки белковой пищи.

Поголовье крупнорогатого скота невозможно увеличивать до бесконечности. Да и любое мясо животных содержит не более 30 процентов протеина, тогда как мука из сверчков нас удивит 70 процентным белковым наполнением. Кроме того, содержание этих насекомых практически безотходно.

Построил эту необыкновенную ферму Адыл Гапаров.

Развиваться пришлось путем проб и ошибок.

В течение полугода три раза вымирало все поголовье. Температура должна быть не ниже 30 градусов, а влажность воздуха не выше 40 процентов. Как только влажность увеличивалась на звонких насекомых нападал клещ и уничтожал все стадо.

Сверчки живут примерно три месяца. Самки вместе с самцами в репродуктивный период откладывают до 200 яиц, которые они помещают в заранее приготовленную специалистами питательную почву.

Когда репродуктивный период заканчивается насекомых замораживают, потом промывают, высушивают и перемалывают на муку.

Из 4 килограммов живой массы получается 1 килограмм протеиновой муки. У наших фермеров он стоит 7000 сомов, что значительно дешевле, чем в любой из европейских стран, где цена 1 килограмма муки зашкаливает за 180 долларов.

Протеиновая мука из сверчков содержит также массу микро и макроэлементов и очень легко усваивается.

В связи с этим пользуется большим спросом как у спортсменов для наращивания мышечной массы, так и у людей, сидящих на диете для похудения. Нужно отметить, что из насекомых только сверчки обладают таким высоким содержанием белка.

Рынков сбыта довольно много. Например, Китай ежегодно потребляет около 30 000 тонн насекомых, а производит только 20 000 тонн – возможности очевидны. Однако минимальное количество муки, которое согласны покупать китайцы пять тонн, а это пока из области фантастики. Забрасывали удочки и в Москву – просят хотя бы тонну.