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Президент назначил новых Чрезвычайных и Полномочных послов

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- Ренат Кольцов
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Садыр Жапаров назначил новых Чрезвычайных и Полномочных послов Кыргызской Республики в зарубежных странах. Об этом сообщает пресс - служба президента страны.

Так, в соответствии с указами Главы государства:

- Сыдыков Турдакун Сыдыкович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран и Постоянным представителем Кыргызской Республики в Организации экономического сотрудничества в г. Тегеран;

- Макеев Толенды Картанбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в г. Вена.

Вместе с тем указами Президента:

- Абдуразаков Авазбек Ишенбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран и Постоянного представителя Кыргызской Республики в Организации экономического сотрудничества в г. Тегеран;

- Джусупов Бакыт Алиевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянного представителя Кыргызской Республики при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в городе Вена, Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Венгрии, Республике Словения, Словацкой Республике и Чешской Республике по совместительству с резиденцией в г. Вена.


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URL: https://www.vb.kg/402401
Теги:
МИД, посольство, президент
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