Школа-гимназия № 17 – раздолбанная спортплощадка, зато новый забор

Вокруг спортивной площадки школы № 17 в 4 микрорайоне устанавливают новое ограждение. Для чего тратятся явно немалые деньги на столь сомнительное приобретение, непонятно. Ведь сама площадка находится в таком ужасном состоянии, что там можно запросто покалечиться.

Вообще у большинства горожан уже давно вызывает недоумение мания администраций общественных учреждений, наподобие школ, больниц и университетов, отгораживаться от внешнего мира. Безопасности это не добавляет, красоты тоже никакой. Остается лишь один вариант – возможность списать деньги. Ведь заборы для школ и больниц – это тоже самое, что ямочный ремонт для дорожников. Никто не пойдет проверять, сколько в реальности ты потратил денег, а сколько должен был.

Но в случае со школой № 17 маразм вообще зашкаливает. Ведь забор вокруг ее спортивной площадки был. Обычное металлическое ограждение, вполне выполнявшее свою функцию.

Однако администрации, вероятно, он показался слишком уж неказистым, а потому его сейчас меняют на так называемый европейский. Бетонные столбы вкапывают прямо в фундамент прошлого ограждения.

Рыночную стоимость такого забора выяснить не трудно – подобные сооружения продаются на всех строительных рынках. Плюс добавить к этому стоимость работ, которая будет не маленькой. В результате получится кругленькая сумма, которую можно было бы потратить на что-нибудь действительно нужное и полезное. Например, на ремонт самой спортивной зоны.

Нынешнее ее состояние таково, что футбольная и баскетбольная площадки все в буераках. Беговая дорожка и вовсе представляет собой проселочную грунтовую дорогу. На воротах и кольцах отсутствует элементарная сетка, а из земли торчат обломки труб. Да что там, даже брусья кривые, а на турниках местами сломаны перекладины.

И вот это позорище теперь будет огорожено новеньким бетонным забором. Эффективная трата средств, не правда ли?

В общем, компетентным органам нужно проверить источник финансирования. Если это бюджет или взносы родителей, то потребовать от администрации школы обоснования такой ненужной траты. Причина обновления заграждения должна быть очень веской. В противном случае нужно проверять ответственных лиц на предмет их личной заинтересованности.

Ну а если за все платят спонсоры, то это, конечно, их дело. Хотя кто поверит, что найдется человек, готовый выделить большие деньги на абсолютно бесполезную затею?