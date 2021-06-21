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Азиатский банк развития даст кредит на развитие малого бизнеса

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Комитет по бюджету и финансам ЖК сегодня, 21 июня рассмотрел и одобрил проекты кредитного и грантового соглашений (Программа продвижения экономической диверсификации – подпрограмма 2) между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР). Проекты соглашений внесены на согласование, об этом сообщается на сайте ЖК.

- В рамках данных соглашений, АБР выделит 80 миллионо долларов . Из них 69,3 миллиона долларов - льготный кредит, 10,7 миллиона долларов - грант. Срок кредита 24 года, процентная ставка 1 процент, - пояснил заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков.

Депутаты поинтересовались вопросом о том, куда кредит будет направлен. Докладчик ответил, что средства поступят в Гарантийный фонд, затем будут предоставляться кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.

Депутат Бурул Аманова заявила, что кредиты международных доноров используются неэффективно. Она напомнила о том, что на развитие энергосектора направлено 2,2 миллиарда долларов.

- И неизвестно, куда и как они были потрачены. Откровенно, нет никаких положительных изменений в энергосекторе, - отметила парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/402487
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