Азиатский банк развития даст кредит на развитие малого бизнеса

Комитет по бюджету и финансам ЖК сегодня, 21 июня рассмотрел и одобрил проекты кредитного и грантового соглашений (Программа продвижения экономической диверсификации – подпрограмма 2) между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР). Проекты соглашений внесены на согласование, об этом сообщается на сайте ЖК.

- В рамках данных соглашений, АБР выделит 80 миллионо долларов . Из них 69,3 миллиона долларов - льготный кредит, 10,7 миллиона долларов - грант. Срок кредита 24 года, процентная ставка 1 процент, - пояснил заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков.

Депутаты поинтересовались вопросом о том, куда кредит будет направлен. Докладчик ответил, что средства поступят в Гарантийный фонд, затем будут предоставляться кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.

Депутат Бурул Аманова заявила, что кредиты международных доноров используются неэффективно. Она напомнила о том, что на развитие энергосектора направлено 2,2 миллиарда долларов.

- И неизвестно, куда и как они были потрачены. Откровенно, нет никаких положительных изменений в энергосекторе, - отметила парламентарий.