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В ИВС Оша и Ошской области задержанным не проводят обязательный медосмотр

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- Александра Василькова
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В территориальном представительстве Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП) озвучили результаты специальных превентивных посещений закрытых учреждений Оша и Ошской области.

Сотрудники территориального представительства Наццентра КР по предупреждению пыток по городу Ош и Ошской области в июне 2021 года посетили ИВС ОВД Оша и Ошской области, чтобы проверить, как выполняются инструкции по проведению медосмотра задержанных при доставлении в изолятор временного содержания.

Отметим, что эта форма медицинского осмотра утверждена министром здравоохранения КР в марте 2020-го, а в мае 2021 года сотрудники ТП НЦПП КР по городу Ош и Ошской области напомнили письмом руководству управления внутренних дел региона о необходимости использовать ее при водворении задержанного в ИВС.

"Однако в ходе специальных превентивных посещений ИВС УВД Оша, ОВД Карасуйского, Араванского и Ноокатского районов стало известно: несмотря на то, что УВД Ошской области направило письмо для исполнения, данная форма медосмотра не применяется. Сотрудники продолжают заполнять форму по освидетельствованию на наличие алкогольного и наркотического опьянения, в которой обычно пишут, что травм на теле нет и жалобы на здоровье не поступали. Кроме того, оформляется обычная бумажная справка о том, что травмы на теле человека не обнаружены", - отмечает руководитель ТП НЦПП КР по Ошу и Ошской области Худаяржан Нарматов.

В ИВС ОВД Алайского района Ошской области готовы к заполнению формы медицинского осмотра, но не использовали ее, так как там на протяжении месяца новых задержанных не было. Тем не менее в работе закрытого учреждения тоже выявили недостатки - не хватает посуды (мисок и ложек). Руководству рекомендовали устранить нарушения, которые были отражены в журнале для проверяющих.

"В ИВС ОВД Узгенского и Кара-Кульджинского районов форма медицинского осмотра не применялась, поскольку за последнее время задержанных также не было. Но в ИВС ОВД Кара-Кульджинского района содержащиеся жаловались на питание, нехватку мисок, ложек и кружек. Начальнику изолятора даны рекомендации по устранению этих недостатков, результаты также были отражены в журнале для проверяющих", - сообщают в региональном представительстве наццентра по городу Ош и Ошской области.

Кроме того, начальнику учреждения №25 ГСИН (СИЗО-5) направлено письмо. В нем медицинской части учреждения рекомендовано при принятии этапированных из изоляторов временного содержания УВД Оша, ОВД Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей требовать от начальников ИВС ОВД заполнять новую форму медосмотра при водворении человека в изолятор и не принимать задержанных по старым образцам.

По результатам специальных превентивных посещений закрытых учреждений сотрудники ТП НЦПП составили акты по нарушениям условий содержания и направили в прокуратуру Ошской области для принятия соответствующих мер


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URL: https://www.vb.kg/402500
Теги:
ГСИН, МВД, пытки, Кыргызстан
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