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В Кыргызстане среди выпускников школ выявили 511 отличников

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане подведены итоги государственной аттестации "Алтын Тамга" для выпускников, претендующих на аттестат с отличием.

В этом году в тестировании для отличников приняли участие 1394 претендента, из которых подтвердили знания на аттестат с отличием только 511 выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования КР.

Тестирование "Алтын Тамга" как и в прошлом году проводилось в цифровом формате на планшетах с 27 мая по 12 июня в специально созданных пунктах во всех областных центрах и в Бишкеке.

Тестирование проведено по четырем обязательным учебным дисциплинам: математика, родной язык и литература (кыргызский язык и кыргызская литература, русский язык и русская литература, узбекский язык и узбекская литература), история Кыргызстана и химия.

Вопросы разработали специалисты Национального центра оценки качества образования и информационных технологий (НЦОКО) Министерства образования и науки.

"Стандартизированные тесты общих достижений приспособлены для измерения итоговых результатов усвоения образовательных программ. Они предназначаются для определения соответствия образовательных достижений государственному стандарту. Тесты разработаны профессиональными составителями, задания прошли испытания, а результаты подверглись специальному анализу. В итоге такой инструментарий обладает большой надежностью. Внешнее оценивание в данном случае – это одинаковая для всех планка, уровень знаний, который необходимо подтвердить", - отмечают в Минобразе КР.


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URL: https://www.vb.kg/402503
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
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