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В Москве задержаны рэкетиры-кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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Следственными органами Москвы возбуждено уголовное дело против нескольких граждан Кыргызстана, подозреваемых в вымогательстве в отношении своих же соотечественников. В выявлении и задержании преступных элементов участвуют вместе с сотрудниками территориальных правоохранительных органов и их коллеги из представительства МВД КР в РФ.

По информации представительства, жертвой преступников стал кыргызстанец, которого в вечернее время насильно усадили в машину и вывезли в лесополосу. Здесь у него, угрожая оружием, вымогали миллион рублей. Происходившее увидела случайная прохожая, которая незамедлительно позвонила в полицию.

На месте преступления были задержаны четверо человек, которые оказались уроженцами Джалал-Абадской и Чуйской областей Кыргызстана. У них изъяли служебный пистолет, боеприпасы, ножи, арматуру, дубинки. Один из задержанных, 23-летний А.А., подозревается в причастности к ОПГ. Другой подельник, 26-летний А.С., тренируется в одном из известных спортивных клубов ММА. Под стражу взяты также 25-летний Т.уулу А. и 24-летний А уулу Н.

Этот инцидент произошел в апреле текущего года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Похищение человека" и "Вымогательство", правоохранители начали розыск остальных членов преступной группы. И вот в июне при содействии представительства МВД КР в РФ удалось задержать еще одного из них – 23-летнего уроженца Сузакского района Джалал-Абадской области А.Э. Поиск других сообщников продолжается.

В представительстве подчеркнули, что в рамках своей компетенции принимает комплексные меры по пресечению деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются вымогательством и другими противоправными насильственными действиями в отношении граждан КР.


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URL: https://www.vb.kg/402540
Теги:
Россия, рэкет, Кыргызстан
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