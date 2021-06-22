Юные кыргызстанцы участвуют в форуме "Дети Содружества" в Петербурге

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" начал работу в Санкт-Петербурге. Он проходит 21-29 июня и торжественно открылся в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Именно она выступила организатором этого событие, во взаимодействии с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств Содружества и администрацией северной столицы РФ.

Сюда, как рассказали в МПА, съехались делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Утром 21 июня они совершили Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, после чего собрались в Думском зале Таврического дворца на торжественную церемонию открытия.

Видеопослание в адрес участников мероприятия направила председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. От всей души поприветствовав юных участников, она сказала: "За эти прекрасные летние дни и белые ночи вам предстоит познакомиться с блистательной Северной столицей и ее пригородами и, конечно же, друг с другом, узнав много нового и интересного о странах, входящих в Содружество Независимых Государств. Вы расскажете сверстникам о богатом наследии своих народов и убедитесь, что наше Содружество - это целый мир - огромный, разнообразный, но в то же время объединений общей исторической и культурной памятью".

По мнению Матвиенко, миссия подрастающего поколения в сохранении такого единства чрезвычайно важна. "Ведь именно молодые люди с неподдельной открытостью, потребностью в общении и плещущей через край энергией легче всего преодолевают национальные барьеры, закладывая фундамент для созидательного и эффективного международного сотрудничества в будущем", - убеждена глава МПА СНГ.

Этот форум проводится по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ с 2013 года и обычно устраивался на Иссык-Куле. В 2017 году участие в нем принимала Валентина Матвиенко. На сей раз по решению Совета МПА СНГ детей Содружества впервые принимает Петербург. Главным направлением работы форума в этом году, объявленном в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, станет проектная деятельность делегаций на темы "Наш объект ЮНЕСКО" и "Модель ЮНЕСКО". Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

В рамках форума состоится множество культурных, просветительских и спортивных мероприятий, в том числе творческие мастер-классы, презентации национальных костюмов, экологические акции, танцевальные флешмобы и песни у костра. Основные события пройдут на базе детского оздоровительного комплекса "Буревестник". Кроме того, участники форума посетят значимые исторические объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.