Кыргызстан укрепит сотрудничество с Россией в сфере гидроэнергетики

Пути укрепления взаимодействия между Кыргызстаном и Россией в гидроэнергетической сфере рассмотрели в Москве заместитель председателя Кабинета министров КР -министр экономики и финансов республики Акылбек Жапаров и генеральный директор АО "Институт Гидропроект" Евгений Беллендир.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, при содействии которого была организована эта встреча, российская сторона была проинформирована о ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана, о предпринимаемых шагах по ее развитию. К числу приоритетных задач было отнесено привлечение крупных финансовых институтов к проектам в данной области.

В свою очередь, Евгений Беллендир рассказал о деятельности возглавляемого им института. В том числе – о проводимой работе по открытию его филиала в Кыргызстане, что намечается уже на ближайшее время.

Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С. Я. Жука - ведущая российская (в прошлом советская) организация, проектирующая гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения. Институт расположен в Москве и имеет филиалы в других городах России. По проектам, разработанным институтом, его предшественниками и филиалами с его основания в 1930 году, на территории бывшего СССР построено более 250 ГЭС с суммарной установленной мощностью 65 ГВт (из них 45 ГВт в России) и годовой выработкой электроэнергии 230 млрд кВт·ч (из них в России 170 млрд кВт·ч). За пределами СССР по проектам "Гидропроекта" спроектирована Высотная Асуанская плотина.

Институт участвовал в разработке и одного из самых грандиозных инженерных и строительных советских проектов XX века, который так и не был осуществлен, - по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Он был направлен на обеспечение водой засушливых регионов страны.