Пожар в Ботсаду Бишкека. Депутат ЖК требует тщательного расследования

Сегодня, 22 июня, в Ботаническом саду им. Гареева произошел очередной пожар. По данным пресс-службы МЧС, сгорело сухотравье площадью 60 кв.м.

Для тушения пожара был привлечен один пожарный расчет ПСЧ №5.

"Причина возникновения пожара уточняется", - отметили в ведомстве.

Расследовать причину возгорания необходимо внимательно и объективно, требует депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко. Она прокомментировала в соцсетях ситуацию с Ботсадом.

"Меня как жителя столицы очень беспокоит ситуация в Ботаническом саду им. Гареева, любимом месте отдыха горожан. В последнее время он стал объектом пристального и алчного внимания со стороны строительной мафии, рядом уже провели дорогу. Конечно сейчас постараются свалить все на засуху, но считаю и требую внимательно и объективно расследовать причины пожара. Также готовится официальный запрос в прокуратуру. Нам необходимо сохранить зелёные лёгкие города!", - призвала парламентарий.