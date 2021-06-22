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Женщин-предпринимательниц хочет поддержать правительство

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- Александра Василькова
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Кабмин предлагает утвердить программу по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы. Проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение на сайте кабмина.

Его авторы отмечают, что женщины в Кыргызстане доминируют в неформальном рынке труда, отдельных секторах обслуживания и торговли, а также в сферах самозанятости, основанных на микрокредитовании. В связи с чем многие женщины автоматически отрезаны от получения соответствующих прав на социальное и пенсионное обеспечение, а также прав на услуги в области здравоохранения.

Кроме того, в справке-обосновании подчеркивается, что при открытии собственного бизнеса женщинам приходится сталкиваться с множеством проблемы, характерных только для женского предпринимательства. Это:

  1. отсутствие унифицированного определения женского предпринимательства;
  2. отсутствие гендерно дезагрегированных данных об оценке вклада женского предпринимательства в экономику;
  3. недостаточная развитая бизнес-инфраструктура;
  4. отсутствие формальной координационной платформы для оценки и мониторинга политики МСП среди заинтересованных сторон;
  5. нехватка стимулов и мер государственной поддержки для доступа на рынки и вхождение в цепочки добавленной стоимости.

Предлагаемая проектом постановления госпрограмма должна решить все эти проблемы. Финансирование мероприятий, заложенных в проекте постановления будет осуществляться за счет средств министерств и ведомств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Также отмечается, что Европейский банк реконструкции и развития в КР в предстоящие 5 лет запланировал:

- предоставление до 12 миллионов долларов для последующего кредитования компаний, которыми управляют женщины;

– предоставление странам Центральной Азии финансирование для предприятий, возглавляемых женщинами, на сумму 114 миллионов долларов;

– более 1 миллиона долларов будет предоставлено женщинам-предпринимателям для доступа к менторингу, тренинговым курсам и ноу-хау от местных консультантов и международных экспертов для развития их бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/402556
Теги:
бизнес, правительство, Кыргызстан
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