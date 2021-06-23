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В Бишкеке прошел ночной полумарафон (фото)

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- Вячеслав Аникин
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В минувшую субботу в Бишкеке прошел очередной ночной полумарафон. Его провели члены Общественного фонда Nomad sport.

По словам одного из организаторов этого мероприятия Арслана Малдыбаева, молодежь всегда интересует что-то новое, ранее неизведанное.

- Юношам и девушкам, если честно не очень интересны классические виды спорта, многие тинейджеры предпочитают осваивать новомодные дисциплины, такие паркур, фигурное катание на скейтах, и другие дисциплины, ночные легкоатлетические забеги - в том числе. За рубежом, кстати, в подобного рода кроссах участвуют по три-пять тысяч человек, - сказал он корреспонденту VB.KG.

Сначала руководители Nomad sport не хотели ограничивать число участников кросса, но потом вынуждены были это сделать из-за прогрессирующей пандемии. В итоге в забегах. на 21 километр 195 метров, 10 и 5 километров приняли участие 1500 человек.

Перед стартом участников полумарафона напутствовал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. В своей речи он сообщил: "Сегодня не будет проигравших. Каждый из вас одержит победу над собой. Но я вас прошу во время бега держать между собой социальную дистанцию".

Организаторы полумарафона обязали каждого участника кроссов надеть электронные чипы. Как подчеркнул Арслан Малдыбаев, это необходимо для точной фиксации результатов. "Ведь в нашем кроссе участвуют профессионалы, а им важно знать, какое время они показали во время бега", - отметил он

Вскоре был дан старт и участники кросса отправились на покорение своих дистанций. Им предстояло выбежать на улицу имени Чокана Валиханова, достичь проспекта Чуйского проспекта и вернуться назад. Участники забега должны были совершить по этому маршруту четыре круга, спортсмены, изъявившие желание преодолеть 10 километров, - два, а те, кто отважился пробежать всего пять километров, ограничивались одним кругом.

Первое место среди профессиональных спортсменов завоевал Александр Салахудинов, а вот у женщин победительницей полумарафона стала гостья из Украины Евгения Прокофьева. Она назвала наш кросс"самым красивым и запоминающимся". Среди спортсменов-любителей лидерами на разных дистанций стали Айваз Оморканов, Рашид Исюмбаев, Дастан Бисенов, Данияр Эшказиев, Мендибек Сыдыков и другие бегуны. У женщин золотые медали завоевали Елена Бондарец, Юлия Фернас, Назирав Бабаева и Жамиля Орозова.

После финиша участники полумарафона поделились с корреспондентом VB.KG своими впечатлениями. Представитель Узгенского района Рыспек Садыков сообщил: " У нас на юге тоже проводятся легкоатлетические забеги, но прошедший ночной полумарафон - это нечто особенное".

Бишкекчанка Равиля Юсупова в свою очередь отметила;" Разница между ночными и дневными забегами - огромная, при свете звезд бежать тяжелее, нужна большая концентрация внимания, и в тоже время - это очень интересно".

78-летний токмакчанин Виктор Тюменцев в свою очередь отметил: " Я за свою жизнь участвовал в 21 марафоне и 79 полумарафоне, но таких ярких впечатлений нигде не испытывал. Как говорят молодые люди, бежишь и испытываешь настоящий драйв".

Жалко только, что организацией ночных кроссов занимается только Nomad sport. Не решаются на проведение таких необычных пока для нас соревнований столичное управление по физической культуре и спорту, да и само Государственное агентство по молодежной политике, физической культуре и спорту. А ведь для привлечения молодежи к здоровому образу жизни требуются нестандартные подходы и решения.

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URL: https://www.vb.kg/402581
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