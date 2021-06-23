ОДКБ укрепит сотрудничество с ОБСЕ

В Москве состоялась встреча Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид, которая в рамках своего визита в Российскую Федерацию впервые посетила Секретариат ОДКБ. Также Хельга Шмид выступила на расширенном заседании Постоянного совета ОДКБ.

Как рассказал СМИ пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в своем приветственном слове Станислав Зась отметил, что развитие конструктивных отношений с ОБСЕ занимает во внешнеполитической повестке ОДКБ видное место. "ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах. Это будет способствовать укреплению общего и неделимого Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности", – заявил Зась.

Он подчеркнул, что в ОДКБ заинтересованы в расширении контактов и развитии сотрудничества с ОБСЕ во внешнеполитической и в военно-политической областях, а также в сферах противодействия терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркосредств. "Предметом особого внимания должна стать ситуация в Афганистане. Мы выступаем за разработку и принятие совместных заявлений по теме Афганистана и по другим проблемам актуальной для обеих организаций повестки", - сообщил Станислав Зась в ходе встречи с Хельгой Шмид.

Он отметил, что благодаря интенсификации взаимодействия можно добиться значительно большей эффективности усилий, предпринимаемых и по линии ОДКБ, и по линии ОБСЕ.

"Вызовов и угроз в сфере безопасности не становится меньше, борьба с ними должна объединять наши организации. В нынешних условиях, несмотря на рост конфронтации и, по сути, сужения, а то и перекрытия ряда важных каналов общения в Европе, мы считаем, что именно ОБСЕ, её институты, созданные для поиска возможностей предотвращения, мониторинга и содействия разрешению конфликтов, остаются площадками, где диалог – пусть и непростой – продолжается", - резюмировал Генеральный секретарь ОДКБ.

В свою очередь, Хельга Шмид отметила, что и ОБСЕ, и ОДКБ поддерживают сотрудничество в некоторых сферах, "но есть и некоторые направления сотрудничества, в которых мы могли бы укрепить наше взаимодействие". Шмид напомнила, что на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, который состоялся 9 июня текущего года, была упомянута необходимость развития диалога в обеспечении охраны границ с тем, чтобы противодействовать терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Подводя итоги встречи и выступления Хельги Шмид на заседании Постоянного совета ОДКБ, Станислав Зась сказал, что ОДКБ и ОБСЕ также займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с преступностью в информационной сфере, "Сегодня прозвучала необходимость развивать сотрудничество и по другим направлениям: охрана границ, пресечение киберпреступности – это очень актуальная тема, которой мы уже занимаемся", - заявил Станислав Зась.

"Мы намерены и дальше проводить встречи на таком высоком уровне. Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других сферах обеспечения безопасности", - подытожил Генеральный секретарь ОДКБ.

Постоянный Совет ОДКБ занимается вопросами координации взаимодействия государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - в реализации решений, принимаемых органами Организации в период между сессиями Совета. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей, назначаемых этими странами.