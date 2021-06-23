Где в Бишкеке остались свободные койко-места для больных коронавирусом

По данным Минздрава на 23 июня 8:00 часов в стационарах города Бишкек всего 164 свободных койко-мест для больных коронавирусом.
Из них:
Национальный хирургический центр - 2
Республиканская клиническая инфекционная больница - 2
Клинический родильный дом №2 - 0
Городская клиническая больница №1 - 12
Городская клиническая больница №6 - 0
Национальный центр кардиологии и терапии - 15
Чуйская областная объединенная больница - 54
Национальный госпиталь: ИОВ - 5
Национальный центр онкологии и гематологии - 2
Национальный госпиталь: Урологический корпус – 1
Национальный госпиталь: Мобильная клиника - 61
Республиканский центр наркологии - 10
Национальный центр фтизиатрии - 0.