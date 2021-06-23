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Где в Бишкеке остались свободные койко-места для больных коронавирусом

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- Оксана Гут
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По данным Минздрава на 23 июня 8:00 часов в стационарах города Бишкек всего 164 свободных койко-мест для больных коронавирусом.

Из них:

Национальный хирургический центр - 2

Республиканская клиническая инфекционная больница - 2

Клинический родильный дом №2 - 0

Городская клиническая больница №1 - 12

Городская клиническая больница №6 - 0

Национальный центр кардиологии и терапии - 15

Чуйская областная объединенная больница - 54

Национальный госпиталь: ИОВ - 5

Национальный центр онкологии и гематологии - 2

Национальный госпиталь: Урологический корпус – 1

Национальный госпиталь: Мобильная клиника - 61

Республиканский центр наркологии - 10

Национальный центр фтизиатрии - 0.


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URL: https://www.vb.kg/402590
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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