Где в Бишкеке остались свободные койко-места для больных коронавирусом

По данным Минздрава на 23 июня 8:00 часов в стационарах города Бишкек всего 164 свободных койко-мест для больных коронавирусом.

Из них:

Национальный хирургический центр - 2

Республиканская клиническая инфекционная больница - 2

Клинический родильный дом №2 - 0

Городская клиническая больница №1 - 12

Городская клиническая больница №6 - 0

Национальный центр кардиологии и терапии - 15

Чуйская областная объединенная больница - 54

Национальный госпиталь: ИОВ - 5

Национальный центр онкологии и гематологии - 2

Национальный госпиталь: Урологический корпус – 1

Национальный госпиталь: Мобильная клиника - 61

Республиканский центр наркологии - 10

Национальный центр фтизиатрии - 0.