Верховный суд отменил приговор в отношении Дуйшенбека Зилалиева

Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 23 июня 2021 года приговоры Первомайского районного суда г. Бишкек от 5 октября 2020 года и Бишкекского городского суда от 15 марта 2021 года в отношении Дуйшенбека Зилалиева, которыми он был осужден по пунктам 1, 2 части 2 статьи 323 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (незаконное обогащение), отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г. Бишкек в ином составе суда ввиду допущенных процессуальных нарушений, влекущих отмену постановленных приговоров", - говорится в сообщении.

Напомним, Дуйшенбек Зилалиев был задержан по уголовному делу о незаконном обогащении. Ему предъявлено обвинение в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, будучи главой Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам (2013 – 2016 гг.) и директором Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (с июня 2016 – 2017 гг.).