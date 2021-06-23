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США не пугает отказ России и Китая от доллара

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- Александра Василькова
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Америка не боится возможных отказов России и Китая от использования доллара, подобные вопросы сейчас даже не рассматриваются. Об этом пишет РБК со ссылкой на выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе во вторник.

- Это не та проблема, которая сейчас в нашем поле зрения, - заявил Пауэлл в ответ на вопрос о потенциальном отказе со стороны Москвы и Пекина использовать доллар.

Он отметил, что доллар - это мировая резервная валюту и ничто не может с ним сравниться.

- Не думаю, что такое положение изменится в ближайшее время, - объяснил глава ФРС.

По мнению Пауэлла, стабильность доллара обеспечивают и низкая инфляция, и открытые рынки, и работающие демократические институты США.


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URL: https://www.vb.kg/402613
Теги:
Китай, Россия, США, доллар
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