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Гистологическая экспертиза по делу о смерти Игоря Якунина еще не готова

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 23 июня, стало известно, что материалы по делу о смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина из Сокулукского ОВД были переданы в Чуйское областное ГУВД. В пресс-службе ведомства VB.KG подтвердили, что материалы поступили к ним, и заверили, что проводятся все следственные мероприятия.

При этом, причина смерти ребенка до сих пор не озвучена - проводится гистологическое исследование.

Корреспондент VB.KG уточнил в судебно-гистологическом отделе Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы о том, сколько времени примерно может занять такой анализ. Сотрудники отдела ответили, что в среднем он может длиться месяц.

Напомним, воспитанник Военно-Антоновского детского дома 12-летний Игорь Якунин при странных обстоятельствам погиб 1 июня, 3-го был похоронен. Случай получил общественный резонанс благодаря правозащитникам и брату погибшего – Богдану Якунину. 17-летний парень обратился к президенту страны с просьбой взять это дело под личный контроль.

21 июня детский омбудсмен Жыпариса Рысбекова встретилась с Богданом Якуниным - братом погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Она заверила Богдана Якунина, что в настоящее время ведется тщательное разбирательство всех обстоятельств происшествия. Жыпариса Рысбекова подчеркнула, что президент КР Садыр Жапаров держит под личным контролем ситуацию с расследованием смерти ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/402615
Теги:
дети, сироты, погиб ребенок
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