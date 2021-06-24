Китайцы построят современный фармзавод в Узбекистане

Китайцы построят современный фармзавод в Навоийской области Узбекистана. Здесь будут производить препараты от коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций РУз.

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым и представителями Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализации проекта по созданию завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области. Китайская сторона инвестирует в строительство 10 миллионов долларов. После запуска здесь будут производиться натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса на сумму 36,3 миллиона долларов в год.

В настоящее время разрабатываются документы о регистрации предприятия в соответствующих органах и членстве в свободной экономической зоне, ведутся соответствующие работы по выделению земельного участка, выбору генерального подрядчика и поставщика технологического оборудования, осуществления строительно-монтажных работ.

В Министерстве инновационного развития заявили, что реализация проекта отстает от утвержденного графика и подчеркнули необходимость ускорения строительства. В случае необходимости в министерстве заявили, что готовы оказать практическую помощь в реализации строительства.