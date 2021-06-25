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Из Хакасии в Кыргызстан отправлен гуманитарный груз

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- Евгений Денисенко
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Гуманитарный груз, необходимый для борьбы с коронавирусом, отправлен из Республики Хакасия (РФ) в Кыргызстан. Содействие в его транспортировке оказали в посольстве КР в РФ.

Оно, как рассказали в дипмиссии, проработало вопрос беспрепятственной доставки этого груза через соответствующие контрольно-пропускные пункты России и Казахстана. Кыргызстанцам общественными организациями Республики Хакасия переданы медицинские изделия различного назначения для дальнейшего использования в период роста заболеваемости COVID-19.

Это уже не первая подобная инициатива со стороны хакасцев во время пандемии. Так, в августе прошлого года в Кыргызстан из этого российского региона поступила гуманитарная помощь почти на 2 миллиона рублей. В ней -около полутора тонн востребованных медпрепаратов и средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, хлоргексидин, парацетамол, бромгексин, амоксициллин, кагоцел, аскорбинка с глюкозой, ацетилсалициловая кислота. Отправителем выступило "Юридическое бюро Антоневич и партнеры". Ранее оно подписало меморандум о сотрудничестве с Агентством по продвижению и защите инвестиций КР, с целью всесторонней защиты взаимных инвестиций и продвижения экспорта.

Напомним, что в марте текущего года перспективы укрепления сотрудничества между обеими республиками обсудили глава РХ Валентин Коновалов и консул канцелярии посольства КР в Красноярске Тургунбек Доронбеков, находившийся в этом регионе с визитом. Валентин Коновалов отметил большую значимость для его жителей общих интересов, дружеских, партнерских связей, которые на протяжении многих лет связывают Хакасию и Кыргызстан. И сообщил о заинтересованности в укреплении торгово-экономических связей, расширении сотрудничества по различным перспективным направлениям. В том числе – в сферах развития инфраструктуры, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли.

Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Хакасией и Кыргызстаном действует с 1998 года. Сейчас оно актуализировано и направлено на согласование в Минэкономразвития России. Подписание актуализированного документа ожидается в текущем году.


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URL: https://www.vb.kg/402693
Теги:
гуманитарная помощь, посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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