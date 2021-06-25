Камеры ИВС переполнены, нет света, лекарств, не работает вентиляция

Сотрудники территориального представительства Наццентра КР по предупреждению пыток во время внезапной инспекции ИВС ОВД Баткенского района вечером 22 июня выявили факты нарушения прав задержанных и негуманного обращения с ними.

Как показала проверка, в изоляторе содержались 26 человек, тогда как камеры рассчитаны на 22 задержанных. Из-за переполненности помещений, люди вынуждены лежать на полу, что не только бесчеловечно, но и является нарушением требования санитарных норм. По закону размер санитарной зоны на каждого человека в камере должен составлять 3,25 квадратных метра.

И это не единственный факт, указывающий на антисанитарию. Прогулочная площадка ИВС заставлена заполненными мусорными баками. Судя по записям в журнале, СЭС не посещала ИВС с 18 января этого года, что способствовало распространению в закрытом учреждении различных инфекционных заболеваний.

"К этим последствиям также привело халатное отношение к своим обязанностям начальника ИВС, майора милиции Э. Борубаева. В период обострения коронавирусной инфекции не было контроля за состоянием здоровья задержанных, в камерах и других помещениях не проводили ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств. Такого бы не произошло, если бы начальник ИВС следовал правилам", - подчеркнули в региональном представительстве Наццентра по предупреждению пыток в Баткенской области.

Специалисты также установили, что в ванных комнатах ИВС нет электричества и не работает вентиляция.

"Подозреваемые и обвиняемые имеют право принимать душ не реже одного раза в неделю и не менее 15 минут. Но если нет условий для водных процедур, то как выполняется эта норма? Для устранения этих нарушений, необходимо принять соответствующие меры", - подчеркивают в представительстве центра.

Кроме того, при рассмотрении личных дел содержащихся в изоляторе определены 18 человек, которые сидят в ИВС в течение нескольких месяцев и даже лет.

"При этом есть судебный акт о вынесении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в следственную колонию №25, расположенную в городе Оше. Содержание этих людей в ИВС более 48 часов или десяти суток в течение месяца - это нарушение закона", - поясняют в ТП НЦПП.

Также при рассмотрении личного дела содержащегося в ИВС Х. М. выяснилось, что следственный судья Баткенского райсуда 21 апреля 2021 года избрал ему меру пресечения сроком на 2 месяца. В частности, мужчина был отправлен под стражу до 20 июня в колонию №25 города Оша. Однако он не был доставлен в учреждение и, несмотря на то что мера пресечения в отношении него была прекращена 20 июня в 10.00, он остается в ИВС Баткенского РУВД.

"Отметим, что в последний раз этапирование из изолятора Баткенского РУВД в учреждение №25 состоялось 14 июня. Значит начальник ИВС Э. Борубаев умышленно не исполнил акт суда. Он действовал незаконно, зная, что срок действия меры пресечения истек 20 июня и не был продлен судом. Поэтому необходимо проверить законность содержания Х. М. в ИВС", - добавили в представительстве наццентра.

В ТП НЦПП ссылаются на часть 3 ст.59 Конституции КР, где указано что, "никто не может быть задержан, арестован или лишен свободы без решения суда и только по основаниям и в порядке, установленных законом", на 4-ю часть этой же статьи: "никто без решения суда не может быть задержан на срок более 48 часов", а также на статью 46 Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений". В законе говорится, что "начальник (заместитель) места содержания под стражей обязан не позднее чем за 24 часа до истечения срока содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого сообщить об этом прокурору, осуществляющему надзор за местом содержания".

"Однако начальник ИВС Э. Борубаев не смог подтвердить, что подал заявление в прокуратуру", - подчеркивают специалисты.

При рассмотрении дел задержанных в ИВС сотрудники регионального представительства наццентра установили, что их анкеты совсем не заполнены. В некоторых делах личный протокол обыска был составлен необъективно, потому что согласно п.1.6 правил "обыск людей, доставленных для водворения в ИВС, производится в присутствии понятых, проводится дактилоскопирование, проверяются личные вещи. Обыск производится лицами одного пола и только в присутствии свидетелей того же пола".

При проверке аптечки первой помощи для граждан, содержащихся в ИВС, были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Столы и стулья в следственном кабинете ИВС пусты и не закреплены к полу, что может быть опасным.

По всем фактам нарушения закона составлен акт. Представители регионального подразделения Наццентра по предупреждению пыток обратились в прокуратуру с просьбой провести расследование по допущенным правонарушениям, устранить эти факты в рамках закона и принять меры в отношении ответственных сотрудников.