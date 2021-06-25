Дело по ТЦ "Вефа": Алмамбет Салиев "крышевал" гюленовцев? (видео)

На протяжении 4 лет тянется судебное разбирательство по торговому центру "Вефа" и судя по всему нынешние хозяева ТЦ намеренно затягивают это дело. К такому выводу пришла адвокат Алия Турумбекова, которая представляет интересы правительства Турции.

По ее словам, это дело по масштабу коррупции вполне может быть равнозначно Кумтору плюс прямое участие "гюленевцев" придает этому делу ярко выраженный политический окрас. К тому же неизвестно, отметила она, на что тратят средства от торгового центра члены организации, которая признана в Турции террористической.

- Почему все это тянется? На мой взгляд, как бы не говорили, что побороли коррупцию во всех органах страны, на самом деле все далеко не так. Что в судах, что в следственных и надзорных органах ситуация абсолютно не поменялась. Если остановится конкретно на этом уголовном деле, то столько обстоятельств нам открылось, что просто поражаешься такой наглости и безнаказанности. Вообще этим делом стоит заняться именно Генеральной прокуратуре. Потому что они выявят здесь столько коррупции во многих госорганах: в мэрии, госрегистре, ГСБЭП, правоохранительных органах и конечно же в судах, что масштаб может быть вполне равнозначен делу по Кумтору. Если в стране реально идет борьба с коррупцией, то вот вам и карты в руки, - заявила адвокат.

Гостья редакции еще раз напомнила, что это дело не является рядовым гражданским делом, оно скорее политическое. И в интересах Кыргызстана придерживаться межгосударственных обязательств, особенно, когда наша страна по делу Кумтора пытается доказать свою правоту в международных судах.

- Одной из сторон выступает государство Турция, являющейся собственником ОА "Озгюн Иншаат". По этой причине выведенные активы данной фирмы в Кыргызстане в виде торгового центра Вефа - это выведенные активы самого государства Турции, - отметила она.

По сегодняшний день Назарбекова не представила суду доказательств, что она действительно купила ТЦ "Вефа".

- 29 февраля 2016 года филиал АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет" в лице гендиректора Айверди Хулуси передал ОсОО "Аруу Жылдыз" в лице Оздагана Хасана торговый центр "Вефа" в счет формирования уставного капитала.

Самое интересное, хоть стоимость торгового центра была оценена сторонами в более, чем 2 млрд сомов, но в последующем АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет" не получило ни сома от этой якобы сделки. Соответственно, как можно утверждать, что была совершена купля-продажа. На сегодняшний день больше всех доказывает свою правоту сама Назарбекова, которая заявляет, что она якобы купила эти активы у Оздагана Хасана. Хорошо, если это так, то пусть она докажет, что имело место передача денежных средств, но этого же не происходит. А следствие и суды закрывают глаза на этот неоспоримый факт, - сказала Турумбекова.

Больше всего юриста возмущает наглость судей, которые, по ее словам, ведут себя абсолютно безнаказанно.

- Приведу только один пример. Когда дело рассматривалось в горсуде, то процесс долго не назначался. Вел дело, кстати, заместитель председателя городского суда Сатыбалдиев. После того, как я написала заявление в Верховный суд, что процесс затягивается, то мне сразу же позвонили из горсуда и сказали, что суд назначен на следующий день в 11 часов. То есть я уже поняла действия судей, которые хотели, чтобы представители из Турции не могли прилететь на процесс. На следующий день я просила суд отложить процесс. Процесс шел в пятницу и конечно же они перенесли его на понедельник в 10.00 часов утра. Поэтому представителю акционерного общества пришлось срочно лететь из Турции.

Когда я ознакомилась с делом по земельному участку, то выяснила, что в составе суда опять же был тот самый Сатыбалдиев, который знал, что само АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет" оспаривает доверенность Айверди Хулуси, которая судом Турции признана незаконной. Тем не менее, состав суда во главе с Сатыбалдиевым закрывают на это глаза, - заявила она.

В сегодняшнем интервью также прозвучало имя экс-замруководителя аппарата президента Алмамбета Салиева, который, по словам адвоката, оказывал содействие ОсОО "Аруу Жылдыз".

- Я писала об этом официально и Жээнбекову, и Салиеву. Последнему я в письме прямо писала, говорят, что вы оказываете поддержку "Аруу Жылдыз". Никто из них так и не ответил мне, хотя должны были, как минимум, провести служебное расследование и дать мне какой-либо ответ. Самое интересное, что в этот период ко мне пришел сотрудник ГКНБ с вопросами, что у меня есть по этом делу и конкретно по Салиеву. Я так подозреваю, что сам он и отправил его ко мне. В общем, на сегодняшний день, как я уже отмечала, они намеренно затягивают дело и не исключено, что это связано с поиском новой "крыши", - предположила юрист.

Напомним, ГКНБ ранее задержал экс-заместителя руководителя Аппарата президента Алмамбета Салиева по факту незаконного обогащения.

По данным пресс-службы ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.