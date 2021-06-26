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В Бишкеке в ходе двухдневного рейда "Пешеход" выявлено 1776 нарушений ПДД

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- Оксана Гут
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В Бишкеке за двухдневный рейд под названием "Пешеход" было выявлено 1776 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба УПСМ.

С начала года на территории города Бишкек было зафиксировано 542 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, из них 588 человек получили различные травмы.

"Причина заключается в том, что и пешеходы, и водители не соблюдают правила дорожного движения", отмечают в ведомстве.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудниками УПСМ было проведено рейдовое мероприятие под названием "Пешеход".

Выявлено:

- Водители не пропустившие пешехода на пешеходном переходе 80 протоколов стоимость каждого штрафа составляет 3000 сомов;

- Пешеходы проходящие дорогу в неположенном месте 140 протоколов стоимость каждого штрафа составляет 1000 сомов;

- За управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения 26;

- Управление ТС без водительского удостоверения 32;

- Иные нарушения 1498

- За нарушение правил дорожного движения на специализированную штрафную стоянку были водворены 137 автомашин.


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URL: https://www.vb.kg/402722
Теги:
нарушения, ПДД, рейд, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пешеходный переход
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