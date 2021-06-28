Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

В Москве кыргызстанец пострадал в ходе уличной разборки

131  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве возбуждено уголовное дело после конфликта между двумя группами молодых людей. Разбирательство между ними произошло в вечернее время возле станции метро "Молодежная".

По информации Telegram-канала Mash, несколько бритоголовых мужчин начали выяснять отношения с другими молодыми людьми. В результате одного из них, по предварительным данным, гражданина Кыргызстана, признали потерпевшим.

На видеозаписи с места события видно, что словесная перепалка между обеими сторонами перемежается ударами, которыми обмениваются некоторые парни. Один из бритоголовых при этом достает предмет, похожий на пистолет, и направляет его в сторону оппонентов.

После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство с примирением оружия", четыре человека задержаны. Виновным по этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

Дальнейшим разбирательством инцидента, по информации Федерального агентства новостей, будет заниматься Следственный комитет РФ, в ведомство уже передали все материалы.

"Официальная причина конфликта между молодыми людьми пока не разглашается. Впрочем, источник в правоохранительных органах сообщил, что драка, предположительно, могла начаться из-за национальных вопросов", - отмечают в ФАН.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402755
Теги:
Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  