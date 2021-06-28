В Москве кыргызстанец пострадал в ходе уличной разборки

В Москве возбуждено уголовное дело после конфликта между двумя группами молодых людей. Разбирательство между ними произошло в вечернее время возле станции метро "Молодежная".

По информации Telegram-канала Mash, несколько бритоголовых мужчин начали выяснять отношения с другими молодыми людьми. В результате одного из них, по предварительным данным, гражданина Кыргызстана, признали потерпевшим.

На видеозаписи с места события видно, что словесная перепалка между обеими сторонами перемежается ударами, которыми обмениваются некоторые парни. Один из бритоголовых при этом достает предмет, похожий на пистолет, и направляет его в сторону оппонентов.

После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство с примирением оружия", четыре человека задержаны. Виновным по этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

Дальнейшим разбирательством инцидента, по информации Федерального агентства новостей, будет заниматься Следственный комитет РФ, в ведомство уже передали все материалы.

"Официальная причина конфликта между молодыми людьми пока не разглашается. Впрочем, источник в правоохранительных органах сообщил, что драка, предположительно, могла начаться из-за национальных вопросов", - отмечают в ФАН.