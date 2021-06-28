Визит завершен. Большой фоторепортаж о пребывание С.Жапарова в Ашхабаде

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27–28 июня с официальным визитом посетил Туркменистан.

В первый день официального визита Глава государства посетил Мавзолей первого Президента страны Сапармурата Ниязова и мечеть "Turkmenbashynin Ruhy Metjidi" ("Мечеть духа Туркменбаши"), - сообщают в пресс - службе президента страны.

Далее Садыр Жапаров осмотрел выставку туркменских экспортных товаров и принял участие в открытии кыргызско-туркменского экономического форума, в рамках которого подписан ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах между деловыми кругами двух стран.

Во второй день своего официального визита Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Лидеры стран обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества в формате тет-а-тет и в расширенном формате.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление. Кроме того, членами официальных делегаций двух стран подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах.

Сегодня, 28 июня, завершив официальный визит в Туркменистан, Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Республику Таджикистан, г. Душанбе.