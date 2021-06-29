Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

"Что делать?" Нужно ли сдавать ПЦР-тест вакцинированным туристам?

282  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нужно ли перед приездом в Кыргызстан вакцинированным туристам сдавать ПЦР-тест? Таким вопросом задаются отечественные туроператоры. Об этом на своей странице в соцсети заявил руководитель Кыргызской ассоциации туробораторов (КАТО) Сергей Глуховеров.

По его словам, два государственных ведомства дают противоречивую информацию и поэтому туристы, которые хотят приехать в Кыргызстан, могут оказаться в ловушке из-за несогласованности в документах двух структур.

"Что делать? Кто знает?

Департамент туризма уведомил, что вакцинированным не нужен ПЦР тест. Но вчера звонили 2 туркомпании. Их туристов наши пограничники не пропускали на Кордае. Говорят вакцинированным тоже нужен ПЦР.

На сайте МИД написано, что вакцинированным не нужен тест. Но тур компания из Швейцарии их же спрашивает в онлайн чате и они пишут, что ВСЕМ нужен ПЦР...

Кто знает точно?

КАТО просит собрать круглый стол. Сезон в разгаре, а туристы не могут получить достоверную информацию!", - написал Глуховеров.

Отметим, ранее Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов КР заявлял, что туристы, вакцинированные от коронавируса, смогут въезжать в Кыргызстан без сдачи ПЦР-теста, предъявив сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402824
Теги:
вакцина, туризм, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  