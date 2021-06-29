"Что делать?" Нужно ли сдавать ПЦР-тест вакцинированным туристам?

Нужно ли перед приездом в Кыргызстан вакцинированным туристам сдавать ПЦР-тест? Таким вопросом задаются отечественные туроператоры. Об этом на своей странице в соцсети заявил руководитель Кыргызской ассоциации туробораторов (КАТО) Сергей Глуховеров.

По его словам, два государственных ведомства дают противоречивую информацию и поэтому туристы, которые хотят приехать в Кыргызстан, могут оказаться в ловушке из-за несогласованности в документах двух структур.

"Что делать? Кто знает?

Департамент туризма уведомил, что вакцинированным не нужен ПЦР тест. Но вчера звонили 2 туркомпании. Их туристов наши пограничники не пропускали на Кордае. Говорят вакцинированным тоже нужен ПЦР.

На сайте МИД написано, что вакцинированным не нужен тест. Но тур компания из Швейцарии их же спрашивает в онлайн чате и они пишут, что ВСЕМ нужен ПЦР...

Кто знает точно?

КАТО просит собрать круглый стол. Сезон в разгаре, а туристы не могут получить достоверную информацию!", - написал Глуховеров.

Отметим, ранее Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов КР заявлял, что туристы, вакцинированные от коронавируса, смогут въезжать в Кыргызстан без сдачи ПЦР-теста, предъявив сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде.