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"Я больше так жить не могу!". История семейного насилия

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- Н Крайнова
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В редакцию VB.KG обратилась 52-летняя бишкекчанка, инвалид 3 группы Яна Малашинок. Женщина просит помочь ей решить проблему с жильем. По ее словам, родственники создают невыносимые условия жизни, и вынуждают уйти из квартиры, но идти ей некуда.

Яна работящая и скромная женщина. Она работает уборщицей, но многие коллеги даже не догадываются, что у нее врожденная патология - частично отсутствуют пальцы на одной руке. Этот дефект не мешает ей добросовестно выполнять свои обязанности. Все бы хорошо, но дома, по ее словам, жизнь превратилась в настоящий ад из-за постоянных конфликтов с собственной матерью и взрослым сыном.

Яна рассказывает, что ее мать Ольга Борисовна всегда была очень властной и грубой женщиной, а сейчас в 72 года стала проявить открытую агрессию по отношению к взрослой дочери: выгоняет ее из квартиры, всячески унижает и даже применяет насилие.

"Я больше так жить не могу! Хочу найти хоть какой-то выход из ситуации. Может кто-то поможет с жильем, потому что возвращаться после работы домой стало совсем невыносимо", - признается Яна.

Кроме того женщина боится собственного сына, который стал поднимать на нее руку. Павлу уже 30 лет, физически он здоров и имеет крепкое телосложение. Но, увы, у него диагноз - задержка умственного развития и вторая группа инвалидности.

Почему-то взрослый детина стал проявлять агрессию к матери. Хрупкая Яна в силу характера и физических данных просто не может дать отпор обидчику.

"Сын часто бьет, выкручивает руки. Иногда стыдно выходить на улицу с синяками. В детстве его не взяли учиться ни в одну школу, признали не обучаемым. Сегодня он не может самостоятельно себя содержать или помогать по хозяйству, его невозможно даже в магазин за хлебом отправить", - говорит Яна Малашинок.

Единственная, кто работает в семье – Яна. Мать получает пенсию, но и требует деньги с дочери на покупку продуктов.

"Я отдаю почти всю свою зарплату, оставляя себе всего пару тысяч на личные расходы. Из-за этого у нас постоянные скандалы", - говорит Яна.

Она понимает, что единственный выход прекратить конфликты - уйти из квартиры матери.

"Слышала, что работоспособные люди берут опеку над одинокими пожилыми людьми, а те оставляют в последствии им свое жилье. Я тоже думаю о таком варианте. Может есть одинокие люди, которым нужен уход и помощь по хозяйству" – говорит Яна.

Возможно, кто-то из читателей откликнется на просьбу о помощи женщине. Даст юридическую консультацию или поможет найти жилье. Позвонить можно по номеру (0700) 322 – 446.


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URL: https://www.vb.kg/402846
Теги:
инвалиды, семейное насилие, Помощь
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