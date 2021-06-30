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Дело по факту смерти Игоря Якунина переквалифицировано

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- Айжан Мамбеталиева
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Дело по факту смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина переквалифицировано. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Сегодня, 30 июня, пресс-служба ГУВД Чуйской области, предоставила информацию о том, накануне получено заключение судебно-медицинской экспертизы.

Следственной службой ГУВД Чуйской области по результатам заключения судмедэкспертизы произведена переквалификация дела на статью 138 часть 3 пункт 1 (Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

В настоящее время по уголовному делу назначены еще судебно-биологическая и судебно-психоло-психиатрическая экспертизы в отношении несовершеннолетних свидетелей, а также запланировано проведение других дополнительных следственных действий. Досудебное расследование по делу смерти Игоря Якунина продолжается.

Отметим, ранее VB.KG писал о том, что хотя материалы по делу о гибели Игоря Якунина из Сокулукского ОВД были переданы в Чуйское областное ГУВД, следствие не озвучивало даже предварительную официальную версию смерти мальчика. Следователь, который ведет это дело, ждал результатов гистологической экспертизы.

Этот случай получил общественный резонанс благодаря правозащитникам и брату погибшего – Богдану Якунину. 17-летний парень несколько раз обращался к президенту страны с просьбой взять это дело под личный контроль. В одном из таких обращений Богдан рассказал, что у него есть видео записи, на которых другие воспитанники детского дома рассказывают, что Игоря ударил один из мальчиков. Также он обращал внимание на то, что в предварительной справке о причине смерти говорится, что Игорь якобы отравился неизвестными ядами.


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URL: https://www.vb.kg/402872
Теги:
дети, преступление
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