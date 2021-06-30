Водителей общественного транспорта штрафуют за несоблюдение саннорм

В Бишкеке проходят постоянные рейды на конечных пунктах и остановочных площадках общественного транспорта, с водителями и пассажирами по недопущению и предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рейдах принимают участие Управление городского транспорта, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, Управления патрульной службы милиции ГУВД и другие.

Такие проверки проходят с февраля этого года. За этот период на водителей автобусов, троллейбусов и микроавтобусов по статье 150 Кодекса КР "О нарушениях" составлено 59 протоколов на сумму 59 тысяч сомов.

Кроме того сотрудниками Управления патрульной службы ГУВД по Бишкеку и Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при министерстве транспорта и дорог КР составлено 123 протокола по статье 134 Кодекса КР "О нарушениях", статье 127 на сумму 282 тысяч 500 сомов.

С начала года проведено 12 совещаний, где руководителям транспортных компаний поручено взять на строгий контроль соблюдение водителями санитарно-эпидемиологических требований. Им необходимо проводить каждые два часа влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств (обработка поручней, ручек сидений, панелей и входных дверей), соблюдать масочный режим и наличие санитайзера в салоне микроавтобусов, реализация масок пассажирам по себестоимости, недопущение заполняемости салона более чем на 80 %.

В пресс-службе мэрии добавляют, что по вопросам работы городского транспорта горожане могут обращаться по номеру: 0707 03 15 71.