Брижит Бардо оштрафовали за оскорбление охотников

Звезду французского кино Брижит Бардо оштрафовали на пять тысяч евро за оскорбление охотников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Weeknews.

Суд французского города Арраса оштрафовал актрису и обязал ее компенсировать ущерб главе Национальной федерации охотников Вилли Шраену. Причиной судебной тяжбы стала статья 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо. В ней актриса говорила об охотниках как о "недолюдях отвратительной трусости" и "террористах животного мира". Главу Национальной федерации охотников она назвала ярким примером таких личностей.

На слушания сама актриса не пришла, однако направила суду письмо, в котором признала, что является автором этих высказываний, и допустила, что они, возможно, были сделаны не в той манере, но отражают "обеспокоенность большинства французов".

Теперь актрисе также придется оплатить судебные издержки и удалить с сайта высказывания, признанные оскорбительными, в течение 15 дней, разместив вместо них ссылку на приговор суда. В случае неисполнения этого требования актрисе каждый день придется выплачивать штраф в 100 евро.

Напомним, в 2019 году Брижит Бардо написала открытое письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором пожаловалась на жестокое обращение с животными в стране.