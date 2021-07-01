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Брижит Бардо оштрафовали за оскорбление охотников

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Звезду французского кино Брижит Бардо оштрафовали на пять тысяч евро за оскорбление охотников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Weeknews.

Суд французского города Арраса оштрафовал актрису и обязал ее компенсировать ущерб главе Национальной федерации охотников Вилли Шраену. Причиной судебной тяжбы стала статья 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо. В ней актриса говорила об охотниках как о "недолюдях отвратительной трусости" и "террористах животного мира". Главу Национальной федерации охотников она назвала ярким примером таких личностей.

На слушания сама актриса не пришла, однако направила суду письмо, в котором признала, что является автором этих высказываний, и допустила, что они, возможно, были сделаны не в той манере, но отражают "обеспокоенность большинства французов".

Теперь актрисе также придется оплатить судебные издержки и удалить с сайта высказывания, признанные оскорбительными, в течение 15 дней, разместив вместо них ссылку на приговор суда. В случае неисполнения этого требования актрисе каждый день придется выплачивать штраф в 100 евро.

Напомним, в 2019 году Брижит Бардо написала открытое письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором пожаловалась на жестокое обращение с животными в стране.


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URL: https://www.vb.kg/402883
Теги:
кино, Франция, штраф
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