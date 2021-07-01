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Нужно ли сдавать ПЦР вакцинированным туристам? Ответ МИД КР

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- Светлана Лаптева
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Ранее президент Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Сергей Глуховеров разместил в сетях обращение, в котором поставил вопрос: нужно ли перед приездом в Кыргызстан вакцинированным туристам сдавать ПЦР-тест?

По его словам, именно с таким вопросом столкнулись отечественные туроператоры. Как выяснилось, два государственных ведомства дают противоречивую информацию и поэтому туристы, которые хотят приехать в Кыргызстан, могут оказаться в ловушке из-за несогласованности в документах двух структур.

"Департамент туризма уведомил, что вакцинированным не нужен ПЦР тест. Но вчера звонили 2 туркомпании. Их туристов наши пограничники не пропускали на Кордае. Говорят вакцинированным тоже нужен ПЦР.

На сайте МИД написано, что вакцинированным не нужен тест. Но тур компания из Швейцарии их же спрашивает в онлайн чате и они пишут, что ВСЕМ нужен ПЦР, - написал в недоумении Глуховеров.

Отметим, ранее Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов КР заявлял, что туристы, вакцинированные от коронавируса, смогут въезжать в Кыргызстан без сдачи ПЦР-теста, предъявив сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде.

Сегодня МИД КР направил следующий ответ: "Действительно, в соответствии с совместным приказом об утверждении "Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Кыргызской Республики" предусмотрен въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства, наряду с гражданами Кыргызской Республики, по предъявлению сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, признанных Кыргызской Республикой.

Уполномоченным органом по признанию указанных сертификатов является Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

В этой связи, в адрес МЗиСР КР направлены образцы сертификатов о вакцинации, выдаваемых в зарубежных странах, полученные по дипломатическим каналам от представительств иностранных государств, а также дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики за рубежом.

До настоящего времени от МЗиСР КР не получено подтверждение о признании тех или иных иностранных сертификатов, в связи с чем, Министерством предоставляется информация о необходимости наличия отрицательного результата ПЦР-анализа при въезде в Кыргызскую Республику".


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URL: https://www.vb.kg/402898
Теги:
вакцина, туризм, Кыргызстан, МИД, Минздрав
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