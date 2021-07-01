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Юные кыргызстанцы получили сертификаты форума "Дети Содружества"

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества". Торжественная церемония его закрытия прошла в Таврическом дворце с участием делегаций Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

К юным делегатам обратился Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая вместе с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств Содружества и администрацией Санкт-Петербурга и организовала этот форум. Он, напомнил Кобицкий, в свое время был инициирован Жогорку Кенешем Кыргызстана, с 2013 года традиционно проходил на Иссык-Куле и вот теперь впервые состоялся в северной столице России.

Как отметил генеральный секретарь, форум расширяет свои границы. По предложению его участников, поддержанному Советом МПА СНГ, решено проводить это мероприятие, в разных странах Содружества.

"Проведя эти чудесные летние дни в культурной столице России, вы не только познакомились с ее достопримечательностями, но и побывали на уникальном празднике "Алые паруса" – празднике выпускников, который нигде в мире не отмечается так, как в Санкт-Петербурге. Участвуя в форуме, вы смогли получить новые знания и опыт лидерства, проявить изобретательность в поиске компромиссных решений и научиться ценить их. А главное, вы смогли обрести новых друзей и много интересного узнать о культуре, традициях и истории стран, входящих в Содружество Независимых Государств", - заявил Дмитрий Кобицкий.

Он выразил уверенность в том, что основные идеи, цели, инициативы форума будут достойно продолжены, и послужат укреплению мира, согласия, преемственности лучших традиций, от чего зависит и будущее СНГ. "Берегите дружбу, берегите себя, берегите свои страны и наше Содружество", - призвал Дмитрий Кобицкий.

Всем участникам форума "Дети Содружества" вручили его сертификаты. А в память о штаб-квартире Межпарламентской Ассамблее - книги, рассказывающие об истории Таврического дворца.

В рамках форума, который длился неделю, школьники из стран СНГ почтили память соотечественников, сражавшихся за Ленинград, подготовили предложения, которые помогут сберечь и приумножить культурное богатство своих стран, посетили Петергоф и Кронштадт, познакомились с национальными традициями друг друга, приняли участие в различных экскурсиях, спортивных и творческих состязаниях.


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URL: https://www.vb.kg/402911
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан
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