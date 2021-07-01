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МВД выпустило памятку о том, как защитить детей от сексуального насилия

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Сексуальное насилие в детстве, особенно если оно происходит внутри семьи, – очень сложная тема. И маленьким, и повзрослевшим людям страшно об этом кому-либо рассказывать, потому что подобные истории могут разрушить семьи. В итоге жертвы молчат годами и не знают, куда с этой информацией пойти.

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным явлением и представляют собой одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует особых доказательств.

Вред, причиненный ребенку в результате насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нравственном и психофизическом развитии несовершеннолетних и представляет угрозу для его будущего.

Результативность предупреждения и профилактики преступлений против половой свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется множеством обстоятельств, среди них:

- особенности организма несовершеннолетних – их психология и физиология. Дети зачастую просто не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей и других близких лиц.

- прямая зависимость потерпевших несовершеннолетних от преступника. Субъекты преступления в этом случае могут выступать блокирующем фактором - использовать все возможные средства для того, чтобы о преступлении никто не узнал.

Признаки сексуального насилия у детей и подростков:

- физические признаки - повреждения, царапины, потертости, синяки (локализация в области гениталий);

- изменения в поведении - агрессия, замкнутость и пр;

- изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка;

- изменения личности и мотивации ребенка;

- социальные признаки, изменения самосознания ребенка и т.д.

Конечно, выявив у ребенка какой-либо из этих признаков, не стоит сразу подозревать насилие, но если они присутствуют в комплексе, на ребенка стоит обратить особое внимание и деликатно расспросить его о том, что происходит в его жизни. Если же ваши опасения подтвердились, то необходимо сразу же сообщить о преступлении в милицию - 102, и ребенку будет оказана профессиональная психологическая, медицинская и иная помощь.

Если же помощь не оказана вовремя, ребенок остается один на один со своей проблемой. Детские психологические травмы оказывают сильное влияние на всю последующую жизнь человека, формирование его характера, будущую сексуальную жизнь, психическое и физическое здоровье, на адаптацию в обществе в целом.

-ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА - ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

-ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ!

-РАЗГОВАРИВАЙТЕ С РЕБЕНКОМ! ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ЕГО ЖИЗНЬЮ, КРУГОМ ОБЩЕНИЯ!

-ГОВОРИТЕ - "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"! "Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!". РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА НА ЕГО СТОРОНЕ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАЩИТНИК СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ТО КТО ЖЕ ВЫ?

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/402912
Теги:
дети, Кыргызстан, сексуальные домогательства, МВД
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