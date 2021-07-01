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На Иссык-Куль из Джалал-Абада теперь можно летать прямым рейсом

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- Виктория Гунгер
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В Международном аэропорту "Иссык-Куль" 1 июля 2021 года встретили первый за 8 лет рейс из Джалал-Абада. Об этом сообщает ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Как отмечается, сегодня авиакомпания "Тез Джет" доставила 91 пассажира, включая 13 детей, по направлению Джалал-Абад-Тамчи на самолете RG 85. А по направлению Тамчи-Джалал-Абад вылетели 11 пассажиров.

Пассажиры, улетающие и прибывшие, отметили комфортабельность и удобство данного рейса.

- Авиакомпания планирует выполнять рейс 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Уважаемые пассажиры! ОАО "Международный аэропорт "Манас" никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты, также не занимается продажей авиабилетов! Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам, - добавили в "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/402921
Теги:
Джалал-Абадская область, Иссык-Куль, Аэропорт "Манас"
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