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Бишкекские кафе и магазины нарушают санитарные нормы по коронавирусу

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- Н Крайнова
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В Бишкеке в связи с эпидемиологической ситуацией, ростом количества инфицированных, в столице усилены рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Команда Санитарно-экологической инспекции в дневное время обходит все супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время усиленному контролю подвергаются кафе и рестораны.

За несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы некоторые заведения.

Штраф в три тысячи сомов грозит кафе "Арпа", "Кавказский дворик", "Вкус востока", "Арсан", "Империя пиццы", "Beef burgers" и ресторанам "Асман" и "Насип".

Нарушили санитарно-эпидемиологические требования и магазины "Brand Mix" (ТРЦ "Азия Молл"), "Skill" (ТРЦ "Бишкек Парк"), "Greyder" (ТРЦ "Бишкек Парк"), гипермаркет "Фрунзе" (ТРЦ "Бишкек Парк"), супермаркет "Бимар", магазин "Fix Price".

Также наложен штраф по статье 293 Кодекса "О Нарушениях" в размере 13 тысяч сомов на два филиала компании ТД "Народный" по улице Московской №194а и на улице Абдрахманова №105, на филиалы компании "Партнер Кей Джи" по улицам Ч. Айтматова №61 и М. Горького №1/2б.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0 705 56475.


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URL: https://www.vb.kg/402969
Теги:
кафе, штраф, Бишкек, коронавирус, карантин
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