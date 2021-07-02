Столичная мэрия тянет со сносом незаконного забора. А он мешает водителям

После капитального ремонта улиц Куренкеева и Ибраимова ниже проспекта Жибек Жолу, их пересечение стало невероятно опасным. И местные жители уже устали писать жалобы столичным чиновникам, чтобы исправить ситуацию. Последние со всеми аргументами соглашаются, но ничего не делают.

Поток автомобилей по обеим магистралям очень плотный в любое время дня. При этом главной дорогой является Куренкеева. Однако автомобилисты, едущие по Ибраимова, испытывают проблемы не только из-за этого.

Дело в том, что при выезде на перекресток, в каком бы направлении по бывшей Правде не ехать, шоферы имеют ограниченный обзор из-за заборов частных подворий. Особенно сильно это заметно при движении вверх, так как с левой стороны (на северо-восточном углу перекрестка) забор вынесен настолько далеко, что водители вынуждены выезжать на перекресток едва ли не на пол корпуса, чтобы увидеть, кто приближается к ним с левой стороны и с какой скоростью.

Одновременно ограничен обзор и для тех, кто движется на запад по Куренкеева. Для них неожиданностью становятся те самые машины, выезжающие справа с Ибраимова. Опять же, усугубляет ситуацию тот факт, что движение на этих небольших по ширине улочках интенсивное. Для выполнения поворота иной раз приходится ждать по несколько минут.

Уже неоднократно это становилось причиной аварий. Но самое интересное, что забор, ограничивающий видимость, установлен незаконно. Это выяснилось после обращения местных жителей в управление землепользования и строительства мэрии. Его специалисты выяснили, что хозяева дома № 237 по Ибраимова самовольно увеличили свою территорию, выдвинув ограждение на несколько метров вперед.

Как и полагается в таких случаях, нарушителям вручили уведомление о добровольном сносе. Это произошло еще осенью прошлого года. Однако в отведенные сроки они не уложились. По идее, чиновники должны были провести принудительный демонтаж.

Но, видимо, у специалистов управления есть более важные дела, чем исполнение возложенных на них обязанностей. А потому забор по-прежнему стоит и мешает водителям. И когда его снесут – неизвестно.

Кроме того, местные жители просили оборудовать перекресток "лежачими полицейскими", так как пешеходов, среди которых много детей-школьников, не пропускают даже при наличии "зебры". Эта просьба была исполнена наполовину – искусственная неровность появилась на Куренкеева с восточной стороны перекрестка.

Получилась интересная картина. Предупреждающих о ее наличии знаков, как это должно быть по нормам, нет. Поэтому водители не знают о ней заранее. Они, чаще всего, едут на обычной скорости, не притормаживая заранее, а потом неожиданно наскакивают на "полицейского".

Иными словами, безопасности пешеходам это не добавило. А вот нервозность водителям подняло.

Здесь нужны две искусственные неровности на Куренкеева и обязательно соответствующие знаки. Иначе ситуация не изменится.