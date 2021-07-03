РКФР сообщил о возобновлении финансирования проектов

Российско-Кыргызский фонд (РКФР) развития с 1 июля возобновил деятельность по финансированию проектов. Решение было принято по итогам встречи председателя правления РКФР Артема Новикова с председателем совета фонда, замминистра финансов РФ Тимуром Максимовым в Москве, сообщает пресс-служба РКФР.

Артем Новиков проинформировал председателя Совета фонда о текущей работе по модернизации фонда, усилении принципов корпоративного управления, подготовке новых проектов и новых программ поддержки предпринимателей КР через инструменты РКФР.

Тимур Максимов отметил стабилизацию политической обстановки в КР, а также существенный прогресс в реализации договоренностей по совершенствованию деятельности РКФР за последние месяцы.

"Учитывая стабилизацию политической обстановки в КР, считаю возможным возобновить одобрение и выдачу РКФР новых кредитов по программе прямого финансирования", - отметил председатель Совета Фонда Тимур Максимов.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об ускорении работы по модернизации деятельности РКФР, проведении очередного заседания Совета Фонда, а также расширении спектра предоставляемых Фондом финансовых продуктов для развития экономики КР, обеспечения занятости населения и укрепления позиции страны на международных рынках.