Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

В России ужесточают ответственность за пьяную езду

198  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России до трех лет увеличивается срок лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Это предусмотрено новым законом, который подписал президент Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечали, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, они приводили статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций".

Если раньше пьяная езда наказывалась двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам. Также увеличивается размер штрафа - он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.

Уже в ближайшем будущем сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов. Как рассказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, оборудование, позволяющее делать это, появится в стране уже в следующем году.

Прибор, пояснил Черников, будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования. Черников отметил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна - многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40 процентов По словам главы Госавтоинспекции, это стало результатом мер системного характера.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403019
Теги:
Владимир Путин, закон, Россия, транспорт, штраф
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  