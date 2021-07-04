В России ужесточают ответственность за пьяную езду

В России до трех лет увеличивается срок лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Это предусмотрено новым законом, который подписал президент Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечали, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, они приводили статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций".

Если раньше пьяная езда наказывалась двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам. Также увеличивается размер штрафа - он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.

Уже в ближайшем будущем сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов. Как рассказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, оборудование, позволяющее делать это, появится в стране уже в следующем году.

Прибор, пояснил Черников, будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования. Черников отметил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна - многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40 процентов По словам главы Госавтоинспекции, это стало результатом мер системного характера.