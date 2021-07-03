Новая политика по борьбе с наркотиками защитит права человека

На круглом столе, организованном центром по оказанию гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызстана, фондами "Юристы за права человека" и "Сорос-Кыргызстан", презентована новая уголовно-правовая политика по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как считают его участники, она будет стимулировать правоохранителей четко соблюдать права человека в работе по эффективному противодействию незаконного оборота наркотиков, поможет снизить коррупционные риски. Нововведения призваны защитить граждан от необоснованного привлечения по "антинаркотической" статье.

Анализ правоприменительной практики адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи показал, что нередко закон не соблюдается при задержании лиц по обвинению в употреблении, сбыте наркотиков, рассмотрении дел в судах, связанных с незаконным оборотом зелья. На что государство не имеет права закрывать глаза. Тем более, что сам факт незаконного возбуждения таких дел, как правило, вызывает град критики со стороны институтов гражданского общества.

Представители государственных органов, международные партнеры, адвокаты говорили о неукоснительном соблюдении права задержанных на доступ к адвокатам центра гарантированной государством юридической помощи Министерства юстиции, о необходимости усиления ответственности за нарушение прав необоснованно задержанных на всех этапах рассмотрения дел в отношении их. На круглом столе были также обсуждены вопросы взаимодействия правоохранительных и судебных органов в рамках системы гарантированной государством юридической помощи.

"Наш центр - тот орган, который призван обеспечить фундаментальные ценности, которые заложены в Конституции КР, по обеспечению граждан страны квалифицированной юридической помощью. Центр ставит перед собой одну из приоритетных задач - предоставление гражданам эффективной качественной юридической помощи. Это вопрос государственной важности. Но он не только важный, но и сложный, требует от нас определенных усилий и новых подходов. Наш совместный проект по оказанию нуждающимся юридической помощи за годы работы показал свою эффективность. Механизм по оказанию людям юридической помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков мы планируем внедрить и по другим категориям дел, по которым, на наш взгляд, сегодня страдает качество оказываемой юридической помощи", - сказал директор центра по координации ГГЮП при Министерстве юстиции КР Акжол Калбеков.

По словам директора ОФ "Юристы за права человека" Асель Койлубаевой, цель круглого стола заключается в том, чтобы через практику адвокатов центра показать, что далеко не всегда следственные и судебные органы при расследовании дел о наркотиках следуют букве закона, и призвать все заинтересованные стороны соблюдать права человека в процессе уголовного судопроизводства.