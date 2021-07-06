На Южной магистрали в Бишкеке высохло много дорогостоящих саженцев

Вдоль аллей на Южной магистрали, а также на территории парка "Ынтымак" засохло большое количество саженцев. Часть из них была посажена во время мэрствования Албека Ибраимова. И стоили эти деревья значительно дороже обычного посадочного материала. А потому их потеря вдвойне существенней.

Нынешнее лето выдалось на редкость засушливым. Живительная влага для полива зеленых насаждений есть в очень ограниченном объеме. Именно по этой причине в Бишкеке засыхает большое количество деревьев. Причем даже взрослых, с уже развитой корневой системой. Об этом можно судить по заметно пожелтевшим кронам.

Про молоденькие деревца и говорить нечего – они сохнут словно трава. Причем даже там, где за ними хорошо ухаживают. Например, в парке "Ынтымак". При этом вода в поливочном водопроводе есть и даже бьет фонтаном из местами прохудившихся коммуникаций. Но на территории рекреационной зоны довольно большое количество засохших деревьев. Возможно, не прижились. При этом часть из них засохла странно – дерево полностью сухое, а от его основы поднимаются молодые зеленые побеги.

Безусловно, их заменят или выходят, если погибли не до конца. Да и стоимость посадочного материала, который использовался в парке, обычная для такого рода покупок.

Другое дело деревья на тротуарах вдоль Южной магистрали. Они появились здесь самыми первыми, еще до начала строительства многочисленных рекреационных зон в этом районе.

Горожане наверняка помнят акции мэрии, на которые привлекалась общественность. И именно тогда многие люди поднимали вопрос через чур высоких цен на саженцы крупномерных деревьев. Чиновники, в том числе тогдашний градоначальник Албек Ибраимов, заявляли, что это оправданно. Так как сами зеленые насаждения дорогих пород и в случае, если они не приживутся в течение определенного срока, то продавец их поменяет.

Но те деревья, которые запечатлены на фото, заменены не были. Это говорит о том, что они засохли уже после истечения гарантии. Кроме того, большая их часть засохла до нынешнего лета, поэтому списать на засуху не получится. Причем некоторые уже даже вырублены, о чем свидетельствуют пустые лунки и торчащие пеньки. На некоторых фотографиях видно, что вырублены по 3-4 дерева подряд. И касается это не только лиственных пород, но и хвойных, растущих вдоль проезжей части.

Как и в случае с парком "Ынтымак" здесь наблюдается странность в процессе высыхания, когда дерево уже полностью сухое, а от земли поднимаются молодые побеги, образуя кусты.

Вопросов после увиденного возникает, конечно, очень много. И первый - кто за это ответит? Заставят ли этих людей восстановить ущерб за свой счет или мэрия опять запустит руку в карманы населения? Почему до сих пор освободившиеся места не заняты другими деревьями?

Вероятно, нет никакой необходимости в покупке дорогих саженцев. Гораздо лучше брать обычные, а на сэкономленные деньги обеспечить им нормальный уход.