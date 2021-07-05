Путешественники-энтузиасты с палатками отдыхают на Иссык-Куле

В Кыргызстане активисты клуба путешественников "GDE.KG" в минувшие выходные организовали выезд на южный берег Иссык-Куля. Путешественники ночевали на берегу озера в палатках, сами готовили еду в полевых условиях. Своими фотографиями из путешествия поделилась постоянная участница клуба Любовь Бухарова.

- Отличная погода и настроение, вода замечательная! Это еще не тронутый туристами участок побережья, здесь еще нет толп туристов, которые к сожалению зачастую оставляют после себя горы мусора. Нам часто приходиться убирать мешки мусора за несознательными отдыхающими. После себя всегда убираем бытовые отходы в пакеты и увозим в город. Мы убеждены, что настоящие туристы в ответе за чистоту природы, - рассказала VB.KG Любовь Бухарова.

Все вместе участники клуба GDE.kg. путешествуют по родной стране уже более десяти лет. Они уверены, что немало интересного можно найти и в Стране Ала–Тоо.

Летом они ездят смотреть на знаменитые петроглифы Саймалуу–Таша, на высокогорное озеро Кель-Суу. Осенью посещают ущелье Кегеты, озеро Сон–Куль, каньоны Кок–Мойнока, водопад в ущелье Сокулук, курорт Иссык–Ата, каньоны Конорчек в Бооме. Зимой обязательно бывают на удивительном озере Ара–Коль в Кочкорском районе Нарынской области, на термальных источниках севера Прииссыккулья, в ущелье Иссык–Ата, на замерзших водопадах Иссык–Куля и много еще где.

Это лишь малая часть из их графика путешествий за которым можно следить на их страничке, и все желающие могут присоединиться. Кстати в следующие выходные путешественники отправятся в двухдневный тур на озеро Кель-Суу в Нарынскую область.