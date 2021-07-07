Эксперт: По делу Орхана Инанды нужно дождаться ответа Турции

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Орхан Инанды, как один высших руководителей FETO доставлен в Турцию. В этой связи МИД Кыргызстана уже вручил ноту протеста Чрезвычайному и Полномочному Послу Турецкой Республики Ахмету Садыку Догану.

Выступил по этому поводу и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, заявив СМИ, что необходимо дождаться официального ответа Турции.

Юрист Алия Турумбекова, к которой редакция VB.KG обратилась за комментариями, также убеждена, что рано делать какие–либо выводы по этому делу, тем более, упрекать наши власти в пособничестве.

- Нужно дождаться ответа Турции. Я понимаю, что человек исчез здесь в Кыргызстане, но, при этом, мы не уверены, что именно Турция похитила его. Может они его задержали вообще на территории третьего государства. Нужно дождаться ответа и только после этого можно делать какие-либо выводы. Да, президент Турции сказал, что он был задержан в результате спецоперации, но он же не сказал, что это произошло именно в Кыргызстане. Это первое. Во-вторых, вчера в соцсетях опубликовали кыргызстанский паспорт Орхана Инанды, но тем более нужно дождаться официального ответа Турции в том плане, что не исключено, что г-н Инанды является еще и гражданином Турции. Если он таковым является, то вряд ли они его выдадут. Поэтому не нужно спешить с выводами, дайте возможность высказаться официальным органам Турции и потом уже можно что-либо говорить, - сказала она.