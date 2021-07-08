MegaKassa и "1С" - удобный продукт для бизнеса

1 июля 2021 года завершены работы по интеграции и тестированию сервиса MegaKassa "Решение – Neo Fiscal Driver" и "1С: Предприятие 8 - Розница для Кыргызстана".

"1С: Розница для Кыргызстана" теперь может напрямую управлять драйвером MegaKassa и осуществлять следующие операции:

продажа; прием оплаты; возврат продажи; возврат оплаты.

Данное решение предназначено для автоматизации типовых бизнес-процессов – как самостоятельных, так и входящих в распределенную розничную сеть торговых точек (магазинов). Оно может использоваться в магазинах, ведущих торговлю как продовольственными, так и другими группами товаров. При необходимости решение может быть настроено в соответствии с той или иной технологией работы магазина.

Новый функционал "1С: Предприятие 8 - Розница для Кыргызстана" доступен при наличии действующего договора на сопровождение "1С", в рамках которого вы можете получить обновление, содержащее в себе данный механизм (доступно для обновления с версии 2.3.5.36).

Для получения инструкций по подключению драйвера и обновления следует обращаться к официальному дистрибьютору фирмы "1С" в Кыргызстане – ОсОО "1С-Като Экономикс" либо к обслуживающему Вас партнеру "1С".

Напомним, что при использовании онлайн-ККМ MegaKassa предприниматели получают возможность воспользоваться следующими преимуществами:

доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах и планшетах, а также на персональных компьютерах с возможностью прямой интеграции с учетными системами клиентов; экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в Центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР; удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa; контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса; минимальные риски: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона +996 555 500 000, либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в Центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами Центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.