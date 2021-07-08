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В Кыргызстане за полгода утонуло 69 человек

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане по данным МЧС на 7 июля в 2021 году в КР утонуло 69 человек, из них 39 человек погибло в различных водоемах с начала летнего периода. Кроме того в республике утонуло 16 детей в возрасте до 12 лет.

- В прошлом году показатели по утонувшим были почти в два раза ниже из-за того, что почти все находились на карантине. В этом году жестких ограничений нет. Наступила пора отпусков. Люди стремятся к водоемам. Многие не рассчитывают своих возможностей. В категории риска относятся дети, которые остаются возле водоемов без присмотра взрослых. Во-вторых, люди в нетрезвом состоянии, которые перестают осознавать опасность. И в-третьих, люди, которые не умеют плавать, и по неопытности попадают в опасные ситуации, - сообщил VB.KG и. о. начальника водолазной службы МЧС Замир Жумаков.

В МЧС напоминают, что в Бишкеке и окрестностях запрещено купаться в Большом Чуйском канале, в реках Аламедин, Ала–Арча и разных быстротоках. Эти водоемы считаются опасными.

- Разрешается купаться только на оборудованных объектах, где есть спасатели, медперсонал, спасательные круги, ограничительные знаки, буйки, зонты от солнца. В БЧК категорически запрещено купаться на всем его протяжении. Мы постоянно напоминаем о правилах безопасности. Но люди не обращают на них должного внимания. По правилам детям до 12 лет запрещено купаться без сопровождения взрослых, - отмечает Замир Жумаков.


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URL: https://www.vb.kg/403228
Теги:
вода, несчастный случай, утопленник, Кыргызстан, МЧС
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