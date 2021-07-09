В Чуйской области уничтожают очаги дикорастущей конопли

В Аламединском районе проведены мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) ГУВД Чуйской области и Отдела внутренних дел Аламединского района совместно с представители айылкмоту и жителями района проводят мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники милиции планируют не только выявлять локации с дикорастущей конопли, но провести комплекс мероприятий по борьбе с наркопреступностью.

"В мероприятии участвуют более 60 сотрудников милиции, также были задействованы представители айылкмоту и жители района. В сельской местности было сформировано 5 групп по 53 человека. Мероприятия прошли в селах: Гроздь, Мраморное, Лебединовка, Аламудун, Васильевка. В результате было выявлено и уничтожено дикорастущей конопли площадью более 2,5 га, вес которого составил 3 тысячи 740 килограмм", - говориться в сообщении пресс-службы.

ГУВД Чуйской области, призывает жителей Чуйской области незамедлительно сообщать в правоохранительные органы информацию о фактах произрастания или незаконного выращивания наркосодержащих растений, для своевременного принятия мер по их уничтожению.