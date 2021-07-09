Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.87 - 101.07

В Чуйской области уничтожают очаги дикорастущей конопли

177  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламединском районе проведены мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) ГУВД Чуйской области и Отдела внутренних дел Аламединского района совместно с представители айылкмоту и жителями района проводят мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники милиции планируют не только выявлять локации с дикорастущей конопли, но провести комплекс мероприятий по борьбе с наркопреступностью.

"В мероприятии участвуют более 60 сотрудников милиции, также были задействованы представители айылкмоту и жители района. В сельской местности было сформировано 5 групп по 53 человека. Мероприятия прошли в селах: Гроздь, Мраморное, Лебединовка, Аламудун, Васильевка. В результате было выявлено и уничтожено дикорастущей конопли площадью более 2,5 га, вес которого составил 3 тысячи 740 килограмм", - говориться в сообщении пресс-службы.

ГУВД Чуйской области, призывает жителей Чуйской области незамедлительно сообщать в правоохранительные органы информацию о фактах произрастания или незаконного выращивания наркосодержащих растений, для своевременного принятия мер по их уничтожению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403277
Теги:
наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, конопля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  